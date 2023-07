Hét éve érkezett Miskolcra Balogh József a családjával, és nyitották meg a Mercedes-Benz Miskolc szalont. Ahogy az ügyvezető mondja, amikor idetelepedtek Kecskemétről, teljesen nulláról kezdtek munkához tíz fővel, és most hétszer ennyi, több mint hetven munkatárssal dolgoznak. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalatnak tavaly már húszmilliárd forintos forgalma volt, helyben fejlesztenek, támogatnak. Balogh József azt mondja, büszkék arra, hogy helyi kollégákkal dolgoznak, szinte kivétel nélkül. Most már miskolcinak vallják magukat, büszkék az idetelepülésükre, ezért is nevezték el Mercedes-Benz Miskolcnak a szalont. Lettek már az évek alatt az Év Vállalkozója országos és megyei szinten is, a Mercedes-Benz Hungáriától az Év Márkakereskedője díjat is megkapták, ahogy az Ügyfélelégedettségi Díjat is. Arany fokozatú családbarát munkahely és ezüst fokozatú felelős foglalkoztatók, melyen belül a fiatalokért különdíjjal is jutalmazták már őket, ami jelzi a munkatársak felé irányuló elkötelezettségüket. Nagyon jó az együttműködés a Mercedes-Benz Hungáriával, az önkormányzatokkal, képzőintézményekkel, a szakképző központtal, a Miskolci Egyetemmel és a BOKIK-kal is.

Fotó: Bujdos Tibor

Autóértékesítésben vidéken folyamatosan dobogós helyen állnak, távoli helyekről is eljárnak az ügyfelek hozzájuk, Szlovákiából is jönnek vásárolni és szervizre is. Van dedikált szlovák anyanyelvű kollégájuk, de igyekeznek a régióban dolgozni, hiszen itt is van fizetőképes kereslet. Nemcsak személyautókat, hanem kishaszongépjárműveket is értékesítenek, amelyek nagy sikernek örvendenek, az elmúlt években megtöbbszörözték ebben a szegmensben az értékesítést. Oldtimerekkel is foglalkoznak, évekkel ezelőtt vették meg az első régi autót, ezeket egyre többen keresik, akár befektetési szándékkal is. Van alkatrészük és technológiájuk is ezek megjavítására.

Távoli terveik között szerepel nagyteherautó-, kamionszerviz létesítése is, tette hozzá az ügyvezető.

A társadalmi szerepvállalás területén már a kezdetektől jelen vannak, az edukációtól az érzékenyítésen át. Folyamatosan dolgoznak több tucat civil szervezettel, amelyeket autóval és anyagilag is támogatnak. De a sport és a kultúra világában is jelen vannak mint támogatók.

Több ezer ügyfelük van, több mint ötszáz autót értékesítenek évente, ehhez a volumenhez pedig szükség van a nagyobb épületre. Ezért is döntöttek úgy, hogy belevágnak az évek óta tervezett beruházásba, és megépítik az új szalont.

Fotó: Bujdos Tibor

Az új épület nagyságrendileg hárommilliárd forintos költségvetésből valósul meg, az egyharmadát önerőből – a megtermelt nyereséget visszaforgatva –, míg a kétharmadát banki hitelből finanszírozzák. Fontos cél, hogy új munkahelyeket teremtsenek a beruházással, várhatóan rövid időn belül száz fölé emelkedik majd a munkatársak száma. Az új helyen a legújabb, legmagasabb színvonalat fogják a munkatársaiknak és az ügyfeleknek is biztosítani. A legmodernebb technológiák jelennek meg az értékesítésben és a szervizben is, hangsúlyozta Balogh József. Külön lesz a bemutatóterem az épületben, ahol csak az autókat lehet majd megtekinteni kényelmesen, azonban az értékesítés maga külön térben zajlik majd. Azt szeretnék, hogy itt az ügyfelek otthonosan érezzék magukat, így nem annyira iroda, mint inkább lakás-, pihenőtér-környezet fogadja majd őket. Ahol csak helyet kell majd foglalniuk, és helybe megy hozzájuk a munkafelvevő, az értékesítő, amire szükségük van. Az ügyfélkövető rendszer az első pillanattól kezdve nyomon követi a szervizelés vagy adásvétel lezárultáig a folyamatot: mennyi ideje indult az ügyintézés, mi történt közben, ki foglalkozott vele; minden látható és nyomon követhető lesz majd. Ez egy minőségbiztosítási folyamat lesz, amelyet a Mercedestől adoptálnak, de a helyi igényekre alakították.

A szervizbe a karosszéria- és fényezőműhely is beköltözik majd, amely jelenleg Szirmabesenyő túlsó végében, egy bérleményben működik. A karosszéria-műhely és a mechanikus szerviz is ezer-ezer négyzetméteren fog elhelyezkedni – ez a jelenlegi épületnél önmagában nagyobb terület, ami jót tesz az ott dolgozóknak és a munkafolyamat-hatékonyságnak is. A műhelyekben a legmodernebb eszközökkel dolgoznak majd, és – ahogy most is – ott is nyitottak lesznek a fiatal szakemberek foglalkoztatására.

Az új szalonban fel lesznek készülve az elektromobilitásra, a jövő autótechnológiáira mind az értékesítés, mind a szerviz területén, hiszen az elektromos autóknak a karosszéria-, de főképp a mechanikus karbantartása nem hétköznapi szakértelmet és eszközöket igényel. Balogh József szerint a szalon abból a szempontból is a jövőnek készül, hogy az épület energetikája abszolút a legmodernebb fűtés-hűtés rendszer lesz hőszivattyúval, napelemmel, majdnem teljesen gáz nélkül, melyet csak a fényezőműhelyben használnak majd minimálisan. Részben önellátóvá igyekeznek válni, fontos a zöldítés a környezetükben, sok villanyautó-töltőt is telepítenek majd. Az épület fenntarthatóságán túl a munkafolyamatok racionalizálása oltárán feláldozzák például azt, hogy nem tartanak majd annyi autót, mint most. Viszont képernyőn lehet majd a virtuális térben az utolsó kiegészítőig összerakni az autókat, amiket megvásárolni szeretnének. A jelenlegi helyen pedig a tervek szerint egy prémium használtautó-központot fognak létesíteni, ahol elsősorban, de nem csak Mercedeseket fognak árulni és javítani.

Programokkal is szoktak az ügyfeleknek, az itt élőknek kedveskedni, elektromosautó-, AMG-rendezvényeket tartanak. Az új helytől azt is várják, hogy ezeket a rendezvényeket meg tudják majd a szalonban tartani. De Balogh József azt is hozzátette: Heves vármegyének is szánják ezt a bővítést, az ottani ügyfeleket is szeretettel várják. Az ügyvezető elmondta, a jövő év közepére készül majd el az épület, és aztán tudnak beköltözni.