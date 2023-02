A kamara optimista, „nem adom fel” hozzáállást tapasztal vármegyénk gazdasági szereplői körében a jelenlegi gazdasági nehézségek közepette. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke úgy fogalmazott: „már látjuk, mi a megoldandó feladat, és a cégek működése reményt keltő, pozitív lehet.

A kamara értékelése szerint milyen volt a 2022. év a vármegye vállalkozásai, gazdasági szereplői számára?

A vállalkozók szemszögéből négy periódusra osztható az elmúlt gazdasági év. Az első szakasz 2022 elejére tehető, amikor a Covid leküzdése után, egy – a vármegyei és országos gazdasági teljesítménymutatókat tekintve is – sikeres 2021. évi zárást követően nagyfokú bizakodást, várakozást, optimizmust tapasztaltunk a vállalkozások vezetői körében. Aztán február 24-én kitört a háború, és az ebből is következő energiaválság, a szállítási bizonytalanságok, az erősödő infláció megtörte ezt a pozitív hangulatot. Mi úgy tapasztaltuk, hogy az év második félévére ezeket a negatívumokat már sokként élték meg a cégek.

Hónapról hónapra nőtt a bizonytalanság, nem lehetett tudni, hogy mire számíthatnak, hogyan tudnak túlélni?

A kamara próbált ezekben az ügyekben, helyzetekben erős partner, támasz lenni, de egyértelmű volt, hogy a gazdasági szereplők elbizonytalanodtak. A harmadik periódus az év vége felé következett be, és az alkalmazkodó képesség megjelenését hozta. Kialakult az „együtt kell élnünk vele” gondolkodás, és a vállalkozók elkezdték beépíteni a helyzetre adható válaszokat, egyéni megoldásokat az üzleti stratégiájukba. Megjegyzem, ez az alkalmazkodás, a válságok, a nem várt szituációk kezelése egyébként is jellemzi a vállalkozói hozzáállást. A negyedik periódus napjainkban is zajlik. Már látjuk, mi a megoldandó feladat, és az is érzékelhető, hogy a cégek működése akár az idei évben is reményt keltő, pozitív lehet. Ez a fordulat érzékelhető a különböző megnyilatkozásokban: van, aki azt mondja, tele vagyunk munkával, külföldi megrendelésekkel, van, aki azt, hogy 30 éve vállalkozom, sok mindent megéltem, ezen is túl leszünk. Összességében tehát pozitív, „nem adom fel” hozzáállást látunk, ami okot ad arra a következtetésre, hogy vármegyénk gazdasága erős alapokról indulva át fogja vészelni ezt a krízist.

Fotós: Kerényi László

A gazdasági nehézségek hatása előbb-utóbb megérkezik a munkaerőpiacra, és következmény lehet a beruházások visszafogása is. Mi a helyzet ezeken a területeken a vármegyében?

A vállalati visszajelzések jelenleg is munkaerő-keresletről szólnak. Megjegyezve, hogy a képzett, vagy betanított munkára alkalmas munkavállalók tudnak szinte azonnal elhelyezkedni. Ami a beruházásokat illeti, igaz ugyan, hogy itt visszaeséssel számolunk, de eddig sem a kkv-k sem pedig a nagyvállalatok körében nem tapasztaltuk, hogy a már megkezdett beruházásokat leállítanák. Most az év elején bizton állíthatom, hogy a jelenlegi feltételrendszer mellett a vármegye gazdasága stabilan fog működni.

Módosult a BOKIK munkastílusa a gazdasági környezet változásai miatt?

Természetesen igen. A Covid alatt kiérlelt gyakorlatot követjük. Nevezetesen folyamatosan elemzéseket készítünk a gazdaság helyzetéről, információkat kérünk és adunk. Aztán a begyűjtött, szintetizált adatok birtokában javaslatokat teszünk a kormány asztalára. Fontos része a munkánknak az is, hogy tovább erősítettük az együttműködést partnerszervezeteinkkel: a kormányhivatallal, a vármegyei önkormányzattal, a városokkal, a Miskolci Egyetemmel és a szakképzési centrumokkal. Úgy látom, hogy ez az összefogás valós tenni akarássá formálódik, és a gazdaság számára fontos célok megfogalmazása is napirendre kerülhet. Ennek jó példája lehet az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna, amelynek kapcsán a napokban írtunk alá egy megállapodást Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, aki erősen számít a térség gazdasági szereplőinek véleményére, amelyet a kamara gyűjt össze a minisztérium számára. Ez egy komoly elemző munka, ami erősítheti a partnervármegyékkel – Hajdú-Biharral, Hevessel, Nógráddal, Jász-Nagykun-Szolnokkal és Szabolcs Szatmár Bereggel – való együttműködésünket.