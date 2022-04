Ha azt hiszed, hogy ez pusztán szerencse dolga, vagy épp nehezen tanulható tudománynak gondolod, akkor megnyugtatunk: gondos tervezéssel a legkisebb térből is fantasztikus dolgokat lehet kihozni. Bizony, ha előreszámolsz, tervezel, ha ismered az alapvető lakberendezési szabályokat, akkor nem fogsz elveszni az otthonteremtés útvesztőjében!

Ha kételkedsz benne, akkor olvass tovább, és meglátod, hogy mit javasolnak a Prémium bútoráruház szakemberei!





Mik az alapszabályok?

Bármely kis alapterületű helynél igaz, hogy fehérrel vagy világos pasztellszínek használatával tágítani tudod a teret, sőt a sok ablak vagy épp a jól megválasztott fényforrás is tud csalni optikailag a javadra.

Ne hagyd kihasználatlanul a falakat sem, hiszen azokon különféle dekorációkkal, képekkel tudod jelezni az egyes terek funkcióját, a helyiségek határait.

A kis tereknél még fontosabb, hogy minden összhangban legyen, hiszen egy-egy oda nem illő bútordarab nagyon meg tudja törni a harmóniát.

Ha nem látod, hogyan működik ez a gyakorlatban, akkor hozzuk is a hús-vér példákat, ami után már tényleg csak rajtad múlik, hogy valamelyiket megvalósítod-e az otthonodban!



Mit tehetsz, ha kis hely jut az étkezőnek?

Vagy ha esetleg egyáltalán nem jut neki külön helyiség, és a konyhában vagy esetleg a nappaliban kell megoldani?

Akkor sincs semmi pánik, még most is rengeteg lehetőség áll előtted! Mutatjuk is!

Ha van külön étkeződ, csak épp nagyon pici, akkor semmiképp se zsúfold tele bútorokkal. Csakis a legszükségesebb szék-asztal kompozíció maradjon, cserébe viszont a fényekkel és a falakkal tudsz játszani, hogy növeld a teret. Egy jól elhelyezett tükör elűz minden zsúfoltságot.

Ha nincs külön étkeződ, és a konyhából leválasztva kell megoldanod, akkor is több utat választhatsz. Ha megoldható, sarokgarnitúrával jobban ki tudod használni a helyet.

Ha az étkeződ még a konyhából is kiszorul, akkor is lehetsz stílusos. A kevesebb néha több elvvel, letisztult bútorokkal, bárszékkel vagy akár egy extravagáns fotel és szék kombinációval tudsz fantasztikusat alkotni.

Bármelyik fenti eset is jellemző az otthonodra, a Prémium bútoráruház étkezőbútoraival meg tudod teremteni a csodás összhatást!





Szánj időt és pénzt az étkeződre!

Minekutána ez az egyik legfontosabb színtere az otthonodnak, nem éri meg félvállról venni! Nap mint nap itt költi el az étkezéseit a családod, itt tudjátok megbeszélni ügyes-bajos dolgaitokat, ne hagyd, hogy egy rosszul berendezett helyiség rányomja a bélyegét a családi étkezésekre és a családi életre!

(PR cikk)