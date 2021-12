Ózdon, a Kohász utcánál a mai napon megnyitott az ország 96., a város első McDonald’s étterme. A „Jövő Élménye” koncepciónak megfelelően az új autós egységnél kiemelt szerepet kap az innováció és a digitális fejlesztés, miközben a személyesség is fontos eleme marad a kiszolgálásnak. A korszerű étterem közel 70 munkatársat foglalkoztat. Az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 30 ülőhely várja a vendégeket.

„Az ózdi étterem megnyitása nagyon fontos állomás vállalatunk életében. Tökéletes szimbóluma a tulajdonosunkkal, Scheer Sándorral meghatározott növekedési stratégiánknak. Ebben célul tűztük ki, hogy a következő években dinamikus ütemben, és megújult éttermi koncepcióval terjeszkedjünk tovább. A következő években új közösségekhez jutunk el, új településeken jelenünk meg, olyanokon is, ahol korábban erre nem volt lehetőségünk, mint pl. itt, Ózdon.” – mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, melynek két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” koncepció jegyében. Ezt olyan jövőbe mutató igények és elvárások hívták életre, amelyek gyökeresen megváltoztatják a mekizés élményét, egyúttal modernizálják a McDonald’s márkát. Az új típusú éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket.

A megújulás a digitalizációra épül, azonban nemcsak a technológiát érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott komplex élmény minden elemére, így az éttermek külső és belső környezetére, megjelenésére is.

A belső tér kialakításakor a fiatalos, modern burgerezők világát idéző “Alphabet” belsőépítészeti dizájnra esett a választás.

Az étterembe lépve az új koncepció legszembetűnőbb elemei a hat érintőképernyős rendelésfelvevő felület, az úgynevezett kioszk. Emellett digitális menütábla és digitális drive is várja a vendégeket.

Forrás: Progress Étteremhálózat Kft.

A digitalizáció térnyerése mellett a személyesség sem tűnik el a kiszolgálásból. A vendégeknek továbbra is van lehetőségük a hagyományos kasszáknál rendelni, a Vendégélmény Menedzser pedig gondoskodik a kényelmükről. A vendégtérben fogadja és köszönti őket, megismerteti velük az új eszközöket, és segít nekik az új folyamatok követésében. A „table service”, azaz asztalhoz kérhető rendelés a vendégek kényelmét szolgáló további újítás.

Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék kizárólag rendelésre készül. A speciális étkezési igényekkel érkező vendégek ebben az étteremben már a teljes gluténmentes termékkínálatból választhatnak. A kávékülönlegességek La Cimbali barista kávégéppel készülnek, és már elérhetőek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy akár koffeinmentes változatban is.

A vendégeknek nemcsak az étteremben vagy a teraszon van lehetőségük elfogyasztani kedvenc mekis terméküket, de a drive-nak köszönhetően autójuk kényelmében is megtehetik ezt.

„Fontos nap a mai Ózd életében. Az étterem megnyitásával közel 70 vendéglátó munkahely jött létre városunkban. Ez a helyi vendéglátó képzésben résztvevő fiatalok elhelyezkedését segíti majd, és közel 70 ózdi lakos számára biztosít munkahelyet és megélhetést. Az étterem a város számára plusz vonzerőt is jelent, várhatóan a környező településeken élők is gyakrabban fognak Ózdra látogatni, aminek a város más szolgáltatói számára is pozitív hozadéka lehet. Bízunk benne, hogy aki eljön ide, az látni fogja azt is, hogy milyen szép és élhető a mi városunk.” – mondta el Janiczak Dávid, Ózd Polgármestere.

Forrás: Progress Étteremhálózat Kft.

Egy étterem meglátogatásánál a vendégek talán nem is gondolnak arra, hogy olyan helyen járnak, ahol hosszú évek munkájának eredményeként európai szinten is kiemelkedő gyakorlatokat alkalmaznak a szelektív hulladékgyűjtésre és -hasznosításra, az energiatakarékosságra és a karbonlábnyom csökkentésére. A hálózat az elmúlt évtizedekben a fentarthatóság és a környezetvédelem területén rengeteg példaértékű kezdeményezést valósított meg Magyarországon. A hulladékok szelektálása és hasznosítása, az újrahasznosított és fenntartható forrásból származó alapanyagokból készült csomagolóanyagok, az energiahatékony megoldások az éttermekben, a fenntartható gyakorlatok az ellátási láncban mind ennek a folyamatnak fontos építőkövei.

Az étterem kialakításakor is előtérbe kerültek a fenntarthatósági szempontok. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hűtő- és fagyasztó ajtó figyelő rendszere, a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel. Az elektromos autóval érkezők számára két töltőállomás is helyet kapott a parkolóban.

„A terjeszkedés során újabb közösségekhez fogunk eljutni, és mindenhol szeretnénk többek lenni, mint egy éttermi szolgáltató. Arra törekszünk, hogy jelenlétünkkel, a gazdasági, társadalmi és a természeti környezetünkben egyaránt pozitív változások megvalósulásához járuljunk hozzá. Visszaadjunk annak a közösségnek, akiktől nagyon sokat kapunk. Ózdon is erre törekszünk, így a United Way Magyarországgal együttműködésben célunk, hogy helyi civil szervezetek támogatásán keresztül az éttermünk toborzó tevékenységétől függetlenül is támogassuk az ózdi fiatalokat, a pályakezdőket.” – tette hozzá Égi Zsolt.