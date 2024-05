Tóth Lászlóval, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.

Miben másabb az áruházlánc a többi üzletekhez képest?

Mindennap 124 bolt nyit ki két vármegyében, amelyek a vevőket a legmagasabb szinten és a legszínvonalasabb környezetben szolgáljuk ki nap, mint nap. A tavalyi év boltfelújítási munkálatai megvalósultak és további tervekkel is készültünk az idei évre, amelynek a legfőbb célkitűzése a folyamatos megújulás. Hitvallásunk, hogy szép környezetben kell minden vevőt kiszolgálni, teljesen függetlenül attól, hogy városban van-e az üzletünk, vagy egy kisebb településen. Arra törekszünk, hogy ugyanaz a berendezés és arculat várjon minden vásárlót, mint egy nagyobb üzletünkben. Felszereltségben, minőségben is azt képviseljük, hogy minden boltunkban azonos, magas színvonalat kapjon minden vevő. Fontos tudni, hogy a vármegye több településén a mi boltunk van csak jelen, így segítve az emberek mindennapjait.

Az értékesítési stílusukban rejlik az erő?

A mi értékesíti stílusunk eltérő a többiekéhez képest. Mi sokkal családiasabb hangulatban várjuk a vevőket, amelyek a visszajelzések szerint fontosak számukra. Mi nagyon sok pékárunkat helyben készítünk el, rendkívül népszerűek a Lipóti termékek, a vevők ezáltal e termékkörben is a legjobb minőségű árut kapják.

Milyen különleges szolgáltatásokkal várják a vevőket?

Az ilyen típusú üzleteknek meg van a létjogosultsága a piacon, igyekszünk arra törekedni, hogy egy komplex szolgáltatást nyújtsunk a vevőinknek. Itt arra gondolok, hogy egy hétvégi nagybevásárlás során, ha valakinek csak két szelet hús kell, mi annyit adunk. Nagyon fontos, hogy a vevő abból a termékből választhat, amelyik neki tetszik. Azok a frissáruk, amelyeket a pultjainkban árulunk, azok nagyobb odafigyeléssel érkeznek az üzleteinkbe. Ezek valóban a legfrissebbek, hiszen előző napi vágásból érkeznek hentesáruink.

Milyen tervekkel vágtak neki a 2024-es évnek?

A gazdaságban fontos szerepet játszunk, hiszen rengeteg alkalmazottnak nyújtunk biztos megélhetést. Természetesen, mint minden szektorban, mi is küzdünk munkaerőhiánnyal. Igyekszünk az utánpótlásról gondoskodni és minden szakképző intézménnyel szerződésben állunk, hogy biztosítani tudjuk a minőségi kiszolgálást. A személyi állomány mellett nagy figyelmet fordítunk az üzleteink fejlesztésére és korszerűsítésére is. A pékségeink és ipari üzemeink felújítása is meg fog történni a 2024-es évben. Napelem parkokkal igyekszünk fenntarthatóvá tenni boltjainkat. Jelenleg 70 üzletünkön van napelem, amely 15-20 százalékban tud hozzájárulni energia költségeink csökkentéséhez. Idén további 10 üzletünket szeretnénk ellátni napelemmel. A hűtő és fűtő rendszereinket is fejlesztjük, hogy ezzel is környezettudatosan és költséghatékonyan tudjunk működni. Ezek a tervek először hatalmas terhet rónak ránk anyagilag, de ezek a beruházások – hosszú idő múlva – meg fognak térülni. Ebből is látszik, hogy mi hosszútávon gondolkodunk.

