A falugondnoki szolgálat számtalan feladatot lát el a lakosság érdekében. – Folyamatosan figyeltük a pályázati lehetőségeket és a sikeresen megvalósultakból tudtunk olyan eredményeket és fejlődést elérni, amire jó visszatekinteni – emelte ki Fajder Gábor, Kondó polgármestere. – Négy részre bontanám a pályázatokat: volt belügyminisztériumi, Területfejlesztési Operatív Programos, Magyar Falu Programos, valamint a vidékfejlesztési keretein belül sikeresen megvalósított. A belügyminisztériumi pályázatok keretében nagyjából háromezer méter teljesen új járda épült meg a településen, a legnagyobb része térköves, egy kisebb pedig aszfaltos lett. A vidékfejlesztési projekteknek köszönhetően külterületi – a pincesori, illetve pincesorra vezető – utak újultak meg. Ugyancsak fontos településünkön a közmunka, hiszen abban valóban értékteremtő munka történik. A középületeknek új kerítést építettünk, öt új fa buszmegállót készítettünk, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a teljes faluképet megújítottuk a közfoglalkoztatás keretében, amihez az is hozzátartozik, hogy a benne résztvevők az összes közterületet is rendben tartják. Azt is megtudtuk, hogy a Magyar Falu Programnak köszönhetően sikerült beindítani Kondón a falugondnoki szolgálatot. – Beszereztünk egy autót, amely számtalan feladatot lát el a lakosság érdekében, szinte mindig úton van – folytatta a település vezetője. – Például, ha valakit orvoshoz vagy laborvizsgálatra kell vinni, vagy gyógyszert kell kiváltani, segíteni kell a bevásárlásban, szóval az élet számtalan területén mindennapos támogatást nyújt az embereknek. Nem utolsó sorban munkahelyet is teremtett egy helyi hölgynek. Ugyancsak a Magyar Falu Programban sikerült az orvosi rendelőt felújítani, valamint a gyermekeknek épült egy játszótér. TOP-os projekt keretében két középület, a polgármesteri hivatal és az óvoda energetikai korszerűsítése valósult meg. A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerünk kiépítése történt meg 3200 méter hosszan szinte az egész falut érintve. Sikeres turisztikai pályázatnak köszönhetően sikerült egy épületegyüttest megvásárolni, mely a bányász múltunkat bemutató tájházként működik. Itt meg kell említenem, hogy ennek fejlesztésére a TOP Plusz pályázatban közel 400 millió forintot nyertünk, ami már építési engedéllyel rendelkezik. Ennek keretében további épületek lesznek felújítva, a csűr és annak terasza újraépítve, valamint egy úgynevezett kemence-ház lesz építve. Olyan egyedi játszóteret is tervezünk, melyen bányász eszközök lesznek az elemek közé beépítve, játékosan bemutatva azokat a gyerekeknek. Volt nálunk egy tanbánya, aminek a bejáratát fogjuk felújítani, valamint a Bolváry család temetkezési helyének – ez egy nagyobb épület – látogathatóvá tétele is a célunk. A művelődési házunk udvarára pedig egy 14-15 elemből álló, nagyobb gyerekeknek és felnőtteknek mozgáskoordinációt fejlesztő játékot fogunk építeni. A polgármester kiemelte, hogy az említett tanbányának is köszönhető, hogy település lakosságszáma nem csökkent. Sok fiatal érkezett – a megyén túlról is – emiatt a településre, akik közül sokan később le is telepedtek itt. – A Helyi gazdaságfejlesztés pályázatban ugyancsak építési engedéllyel rendelkező projektünk az ipari park építése, mely három csarnokból és egy porta-fogadó épületből fog állni. Kis létszámú cégeknek gazdaságosan fenntartható helyeket tudunk majd biztosítani. Úgy gondolom, hogy a már említett és készülő fejlesztéseknek köszönhetően önkormányzatunk bevételt fog tudni generálni, ami még több lehetőséget nyújt majd arra, hogy fejlődjön Kondó – zárta gondolatait Fajder Gábor.

Ipari park látványterve