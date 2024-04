„Hamarosan elszalad a megválasztásom óta eltelt öt esztendő, így csokorba veszem az eredményeinket, szerencsére van miről beszélnem – kezdte dr. Orosz Zsolt, a háromezerhétszáz lelkes Hernádnémeti polgármestere, majd így folytatta: – A legfontosabb fejlesztésünk a bölcsőde volt. Nagy igény mutatkozott rá a településen, ezért úgy döntöttünk, hogy újat építünk, így már négy csoportos, negyvennyolc férőhelyes, hétszáz négyzetméteres intézménnyel büszkélkedhetünk. Nem csupán a helyi piciket fogadtuk és fogadjuk, a szomszédos településekről is több lurkó jár hozzánk, őket a szüleik hozzák és viszik. Korábban két csoportban huszonnégy hellyel rendelkeztünk, így jelentős lépést tettünk előre és ezzel a manapság nagyon fontos szolgáltatással segítjük a családokat. A bölcsőde mellett három szolgálati lakást is kialakítottunk: az egyikbe óvónő, a másikba angolt tanító pedagógus jött, míg a harmadikat az alapszolgáltatási központunk egyik dolgozója kapta és az otthonok mindenben megfelelnek a mai kor követelményeinek. Arról is büszkén számolhatok be, hogy településünkön több kilométer úthálózatot tettünk rendbe, járdákat építettünk, továbbá új orvosi rendelővel is gyarapodtunk. Két, felnőtteket ellátó orvosunk, egy, a gyerekeket kezelő házidoktorunk és két védőnőnk van, fogorvos házaspárunk tagjai fiatalok és két állatorvos is dolgozik nálunk, így összességében kijelenthetem, hogy a helyi lakosság jó kezekben van. Elvégeztük a polgármesteri hivatal energetikai felújítását, kilenc önkormányzati lakást hoztunk tető alá, ezeket hat ingatlanban alakítottuk ki. Harmincöt éves korig lehetett pályázni a lakásokra és azok, akik még nem töltötték be a harmincadik életévüket, előnyt élveztek. Bérlakásaink is vannak, manapság ezekre szintén van igény Hernádnémetiben. Ösztönző támogatást adtunk a tizennyolc és harmincöt esztendő közötti 320 fő fiatalnak, 100.000 Ft összegben, sőt úgynevezett 300.000 Ft összegű életkezdési támogatást is nyújtottunk 118 kérelmező számára. Sportparkot építettünk, sokan járnak oda, a Magyar Falu Program keretében pedig traktort vásároltunk. Pályáztunk és nyertünk, így megvalósítjuk a Munk-kastély energetikai fejlesztését, melynek kivitelezése júniusban indul el, továbbá a csapadékvíz elvezetését segítő beadványunk szintén célba ért: már a vízjogi létesítési engedély kiadását várjuk és miután megkapjuk, az eredményes közbeszerzés lefolytatását követően kezdjük azt a munkát, amely négy problémás utcát érint, ez az építkezés viszont már áthúzódik a következő ciklusra. Egy falu életében természetesen olyan is van, hogy néhány terv nem válik valóra, vagy az elképzelések kivitelezése késedelmet szenved. Ennek jegyében bentlakásos idősek otthonát szeretnénk építeni. Számos rendezvényünk van és mivel jelenleg ezeket az iskolában tartjuk, ezért nagy vágyunk egy közösségi ház. Ezekre jelenleg nincsenek pályázatok, de álmainkat nem adtuk fel, hiszünk a megvalósulásukban.”

Dr. Orosz Zsolt polgármester

Dr. Orosz Zsolt ezután így folytatta: „A koronavírus járvány és az energiaválság nálunk is sok álmatlan éjszakát okozott. Szerencsére ezeket átvészeltük, az árak alakultak, lejjebb mentek, így az árrobbanás nem lett olyan durva mértékű, mint ahogyan az a kezdetek idején látszott. Mindvégig fegyelmezett, ésszerű gazdálkodást folytattunk, minden pénzügyi tételre kellően koncentráltunk és örvendetes, hogy az intézményeink vezetői, dolgozói ugyanezt tették. Településünkön az üresen álló ingatlanokat megvásárolták a betelepülők. Száztizennyolc kérelmet bíráltunk el és kitörő boldogsággal fogadtuk, hogy gyarapodott Hernádnémeti lakossága. Többen már gyerekkel jöttek hozzánk, sok családnak az itteni letelepedésük után születtek meg a lányai és fiai. A bölcsődénkbe, óvodánkba és az iskolánkba járó diákok harmada a környező településekről érkezett hozzánk, a jövőben pedig növelnünk kell a csoportok és az osztályok számát, ez pedig örömteli feladat lesz számunkra. A munkahelyekről és a -teremtéséről elmondhatom, hogy aki akar, itt el tud helyezkedni: közel van Bőcs, Alsózsolca, Felsőzsolca, Miskolc, Szerencs és Tiszaújváros is. Ezekbe a városokba autóval gyorsan el lehet jutni, de jó a tömegközlekedés is. Az itteni polgárok díjazzák, hogy nálunk van bölcsőde, óvoda, iskola, gyógyszertár, posta, korszerű orvosi rendelő, a boltjaink is színvonalasok, csak bankautomatára lenne szükség, de ebben az ügyben jelenleg tárgyalásban vagyunk a pénzintézetekkel. Mindent mérlegre téve Hernádnémeti nagyon jól élhető település.”

