Mályi országos ismertségét az ötvenes évek derekán elhagyatott bányatavainak köszönheti. Miskolc felől érkezve Mályi az első település, ahol bányatavak találhatók, melyeket ma már üdülőépületek vesznek körül. Ennek köszönhetően kapta a település központjában épülő közpark a „Mályi a Tavak Kapuja” nevet. A park a kikapcsolódás, a társadalmi élet, a közös együttlétek színtere lesz, összekapcsolva a Termelői piaccal, mely minden szombaton várja a vásárlókat – nyilatkozta Viszokai István, Mályi polgármestere. Ez az első állomás, ahol a Bogács– Miskolc kerékpárútról érkező biciklisták is megpihenhetnek, és folytathatják útjukat a RádióM Mályi Plázs szabadstrand felé, ami biztonságos és igényes környezetben kínál fürdőzési lehetőséget minden korosztály számára. A strand előtt egyre bővülő parkolóhelyek és biciklitárolók biztosítják a parkolást. A tóra lemenő Volán buszjáratait a nyári szezonban hétvégenként a Mályi’nGO becenévre hallgató 56 személyes kisvonat egészíti ki. A településen belül elektromos roller is igénybe vehető, amivel Miskolcra is könnyen be lehet jutni.

Mályi új szerzeménye a Mályin'Go nevet kapta

A nyári szezonban szinte minden hétvégén változatos kulturális és zenei programok nyújtanak szórakozási lehetőséget. A szezon közepén minden évben tóátúszást rendeznek rövid és hosszú távon. Emellett játszótér, strandröplabdapálya, szaunák, strandbüfé, hűs italok várják a kikapcsolódni vágyókat. A strand és szaunapark területét csapatépítő rendezvények megtartására éppúgy ajánlják, mint a Mályi’nGo kisvonat rendezvényekre való bérlését. Ha nem csak fürdeni szeretnél…, az aktív pihenésre is van lehetőség! Vitorlázhatsz a tavon, szörfözhetsz, kajakozhatsz, a rendezvényeinken megismerheted a hajómodellezők világát, de egész évben lehetőség van a horgászatra is. A Bükk lába a természet kedvelőinek kínál barangolós sétákat, ehhez vezetett túrákat szervez a község túraszakköre. Ha mindez nem lenne elég, helyben fedett és nyitott salakos teniszpálya és lovas farm ad lehetőséget a kikapcsolódásra. Látogass el, és legyél részese a számos élménynek, amit Mályi, a tavak kapuja kínál számodra!