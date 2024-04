Milyen feladatokat látnak el a beszerzők?

A beszerzők feladatköre meglehetősen összetett, amelynek alapvető célja – ahogy arra a bevezetőben is utaltunk –, hogy biztosítsák a készletek rendelkezésre állását, illetve megvásárolják azon termékeket/szolgáltatásokat, amelyek a vállalat mindennapi működéséhez szükségesek.

A munkájuk során természetesen szem előtt kell tartaniuk bizonyos költséghatékonysági szempontokat, így a konkrét beszerzéseket piackutatási tevékenységek előzik meg. Ennek során felkeresik és felmérik a potenciális beszállítókat, árajánlatokat kérnek tőlük, tárgyalásokba bonyolódnak velük.

Megfelelő ajánlat esetén szerződést kötnek, ami egyebek mellett a szállítási körülményeket, az árakat, a különböző határidőket, a fizetési feltételeket és egyéb hasonló tényezőket tartalmaznak. A megegyezést követően a beszerzők továbbra is kapcsolatban maradnak a szállítókkal, és lehívják a rendeléseket a szükséges időpontokban.

Emellett természetesen belsős kapcsolattartói tevékenységeket is folytatnak, azaz együttműködnek más részlegekkel, legyen szó a raktárról, a gyártásról vagy a kereskedelmi/logisztikai osztályról. Mindezen kívül pedig elvégzik a beszerzésekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat is, beleértve az adatok és dokumentációk rendszerezését, vagy akár szerződések kezelését, archiválását.

Kik lehetnek alkalmasak a beszerzői pozíciókra?

A beszerzői pozíciókra általában jól képzett, a logisztikában vagy kereskedelemben jártas, idegen nyelveken (legalább angolul) jól beszélő munkavállalókat keresnek a cégek. Végzettség tekintetében egy logisztikai ügyintézői képesítés például ideális alap lehet, de egy felsőfokú gazdálkodási, kereskedelmi vagy logisztikai képesítés megléte kétségkívül előnyt jelenthet a kiválasztás során.

Nagyon fontosak ezenkívül a számítógépes készségek is: az MS Office programok a beszerzők mindennapi eszközei, de ezenkívül bizonyos vállalatirányítási rendszerek (pl. SAP) ismeretére is igény mutatkozhat. A személyes kvalitásokat illetően pedig a kapcsolattartói teendőkből adódóan a kiváló kommunikációs- és tárgyalóképesség talán a legfontosabb, de emellett szervezettségre, önállóságra és pontosságra is szükség van az eredményes helytálláshoz.

Hol találhatsz beszerzői állásokat?

Álláskeresőként beszerzői pozíciókkal viszonylag gyakran találkozhatsz az állásportálok kínálataiban. Egy olyan munkakörről beszélünk ugyanis, amelynek betöltői jelentősen hozzájárulhatnak a vállalkozások eredményességéhez és gazdaságos működéséhez, vagyis a munkáltatók folyamatosan keresik azon szakembereket, akik átlátják a piacot és képesek a lehető legjobb megállapodásokat kötni.

A pozíció feltünésére Lajosmizsén és a környékbeli vállalatoknál is adódhat esély. Sőt, a LajosmizseAllas.hu felületén lajosmizsei cégnél raktáros munkalehetőség is előfordult már, amely munkakör ideális választás lehet azok számára, akik az első lépéseket szeretnék megtenni afelé, hogy később beszerzőkké váljanak. Az említett portál emellett egyéb logisztikai hirdetéseket is tartalmazhat, kedvező feltételeket teremtve a logisztikai terület után érdeklődők számára!