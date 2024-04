Egy kreatív gondolat és egy tenni akaró csapat. Ez kell ahhoz, hogy maradandót alkossunk. Hitvallásuk és elköteleződésük az, amelyben annyira különböznek másoktól és ami hozzá segítette őket ahhoz, hogy az országosan egyedülálló szemléletformálási programjuk idén megkapta az általuk egyik legjobban vágyott elismerést.

A MiReHu a Legyen Veled az R-Power, legyél Te is szuperhős elnevezésű programja a 2023. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét (European Week for Waste Reduction – EWWR) nemzetközi versenyén a gazdálkodó/ipari szervezet kategóriában az első három helyezett közé került.

Európa szerte összesen 14 522 akció került regisztrálásra az egyes kategóriákban a 2023. évi EWWR kampány során. A tavalyi évben az akcióhét főszerepét a csomagolási hulladékokra osztották a nemzetközi szervezők.

A MiReHu hisz abban, hogy a jövő hulladékgazdálkodásának, a körforgásos célok elérésének alapja a megfelelő szemléletformálás. Hiszen a mindannyiunk számára fontos, közös célokat csak együtt tudjuk elérni. Évek óta fejlesztik most már tudatosan is a szemléletformálási programjukat, tematikus kampányaik pedig a hazai keretek közt is elismerésre találtak, 2021. és 2022. években kategória győztesként, míg 2023-ban az összehasonlíthatatlanul kiemelkedő teljesítményért a kategória különdíjasa lett az Európai Hulladékcsökkentési Héten számos más díj mellett.

A MiReHu mindennap cselekvésre ösztönöz, de a Legyen Veled az R-Power, legyél Te is szuperhős elnevezésű program különlegesen ötvözte a különböző kommunikációs és edukációs elemeket ennek érdekében. Akcióhetük színes programjai közt az online és fizikai térben zajló szuperhős képzés mellett, szórakoztató közösségi játékokon keresztül a példa nélküli R-parkig rengeteg egyedi ötlet és fejlesztés található, melyek mindegyike csomagolási hulladék termelés csökkentésére, illetve annak megelőzésére fókuszált az Európai Unió irányelveivel összhangban.

Többek között Miskolc legforgalmasabb helyein sokkolták a lakosságot az egy ember által egy hónap alatt megtermelt csomagolási mennyiséget bemutató Photoshock fallal, beszélgettek a piacon az egyszerhasználatos műanyagok káros hatásairól, ezek használatának elhagyása érdekében ösztönzésül fóliahulladékból készült egyedi táskákkal jutalmazták az arra járó érdeklődőket.

Óriási sikert aratott a Zero Waste on Ice elnevezésű programjuk, ahol hulladék hokizhattak a korizók.

Kétségkívül az akcióhéten átadásra került környezeti nevelést szolgáló hulladékgazdálkodási park vagy angolosan R-park a legexkluzívabb eleme a programjuknak.

Az R-park vagy helyi nevén MakuLand az R-eken keresztül mutatja be elsősorban a csomagolási hulladékok életciklusát az alapanyag előállítástól a hasznosításig. Az R-ek a fenntarthatósághoz vezető, a környezeti hatásunkat csökkentő tevékenységek nemzetközi gyűjtő megnevezése, hiszen angolul valamennyi fenntarthatósági cselekvés tartalmazza az új jelzőt, vagyis azt, hogy „Re”. A park egy körkörös kialakítású tanösvényből és egy szabadtéri közösségi térből áll. A körkörös ösvényre 7 kör alakú állomás került, körben elhelyezve.

A park legfőbb célja, hogy gondolkodásra késztessen, felkeltse a kíváncsiságot, hogy a látogatók másképp nézzenek az általuk használt csomagolásokra és az azokból keletkező hulladékokra. Lehetőséget nyújt arra, hogy a látogatók újragondolják eddigi kapcsolatukat ezekkel az anyagáramokkal. Különlegessége, hogy egyszerre nyújtja a múzeumlátogatás élményét és a tanösvényes kirándulásét. A múzeumokhoz hasonlóan a park bejárható önállóan is egy audioguide segítségével, mely kiegészítő információkat nyújt a táblákon látottakhoz. A MiReHu hitvallása, hogy a tudást élményalapon, jó hangulatban kell átadni, ezért a tanösvényi sétát nem csak az audioguide színesíti, hanem kvízjátékok, videók és különböző feladványok teszik változatossá és kalandossá a sétát és a tanulást.

Az R-park az átadás óta folyamatosan fogadja látogatóit, jártak már ott többek között nyugdíjasok és ovisok is. Érdemes ellátogatni hozzájuk, szemléletformálási programjukról bővebb információkat a www.mirehu.hu weboldalon olvashatunk.

Újabb mérföldkő a MiReHu Nonprofit Kft-nél, eddig is figyelemre méltó tevékenységük ezúttal az egyik legmagasabb rangú nemzetközi környezetvédelmi elismerést tudhatja magáénak, bejutott az Európai Hulladékcsökkentési Hét gazdálkodó/ipari szervezet kategória legjobb három akciója közé. A kategóriagyőztes kihirdetésére 2024. június 18-án, Marseille-ben kerül sor.