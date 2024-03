Az Észak Állásbörze hatalmas lehetőséget nyújt arra, hogy akár több tucat pozícióra is személyesen jelentkezhessenek az érdeklődők. Ezen a munkaerőpiaci seregszemlén a pályát és szakmát választó fiatalok, aktív álláskeresők egy helyen és időben találkozhatnak a munkaadókkal, HR szolgáltatókkal, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. A mai bizonytalan világban bárkivel előfordulhat, hogy egyik napról a másikra elveszíti a munkáját, vagy pályamódosításra kényszerül. Az álláskeresés sokszor fárasztó és stresszes folyamat, de az állásbörzén egyszerre akár több száz állásajánlattal is megismerkedhetnek az érdeklődők, új perspektívákat, karrierutakat ismerhetnek meg. Az állásbörze optimális helyszín a hatékony álláskereséshez, hiszen ez a transzparens álláspiac egyedi műfajt jelent a karrier építése során. Egyre népszerűbb ez a nyitott platform, mert személyes, „kézzelfogható” tapasztalatot ad a munkaadók és a munkakeresők számára egyaránt. A konkrét állásajánlatok mellett abban is segítséget nyújt a börze, hogy mindenki bővíthesse a tudását, fejlődhessen, elérhesse a céljait szakmai vagy nyelvismereti téren egyaránt. Át kell gondolnia minden munkakeresőnek, hogy mi érdekli őket igazán, milyen állások vagy területek vonzóak számukra. Akkor is érdemes kilátogatni és körbenézni a rendezvényen, ha épp van állásunk, hiszen kapcsolatokat építhetünk, és tájékozódhatunk a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyokról. Ha valaki céltudatosan érkezik, és felkészül annak érdekében, hogy az álláskeresése sikeres legyen, biztos, hogy megtalálja a potenciális lehetőségeket az Észak-Magyarország napilap Állásbörzéjén.

Ajánljuk az állásbörzét mindazoknak, akiknek terveik, vágyaik vannak. Könnyen elképzelhető, hogy velünk találja meg álmai munkahelyét. Szívből kívánjuk, hogy így legyen!

Jelentkezzen kiállítónak!

Munkaerő problémával küzd? Nehezen találja a megfelelő munkatársat? A régió egyik legnagyobb állásbörzéje a munkáltatóknak is egyedülálló lehetőség, hidat teremt a munkaadók és az álláskeresők között. Nagyvállalatok, közép- és kisvállalkozók, cégek, oktatási intézmények is közvetlenül mutatkozhatnak be egy nap alatt akár több száz potenciális munkavállalónak, szakmát keresőnek. Találja meg az Észak Állásbörzén a megfelelő szakembert.

Kiállítók jelentkezését a [email protected] e-mail címre várjuk!

A „kormányablakbusz” is a helyszínre érkezik, a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatán személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány) ügyintézésére is lehetőség nyílik.

Észak Állásbörze 2024. március 26., Tudomány és Technika Háza (Miskolc, Görgey Artúr u. 5.)