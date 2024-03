Magas szintű szakértelem, iparág-specifikus ismeretek, átlátható árazás, rejtett költségek hiánya, proaktív, személyre szabott tanácsadás és kiváló ügyfélszolgálat – ha néhány szóban kellene jellemezni a könyvelői gárdát, ezek a tulajdonságok mindenképpen szereplenének a listán. A Next Accounting szakemberei tudják, minden cég egyedi, így a könyveléssel, bérszámfejtéssel kapcsolatos kérdésekre is személyre szabott válaszokat kínálnak.

Könyvelés Budapesten garantáltan magas színvonalon

A csapat minden egyes tagja felsőfokú könyvelő szakképesítéssel rendelkezik. A gyakorlati tudásuk is hatalmas, hiszen több mint 15 év szakmai gyakorlat áll a hátuk mögött. Az iroda minden ügyfelüknek biztosít hozzáférést az Online Portáljukhoz, ahol a partnerek bármikor hozzáférhetnek az aktuális könyvelési adatokhoz. Apropó, aktualitás! A fix havi díjas könyvelés keretén belül a Next Accounting ügyfelei bármikor bizalommal fordulhatnak a csapathoz tanácsért is.

Profi bérszámfejtés Budapest területén – a Next Accounting ebben is élenjár!

A könyvelés mellett természetesen egy vállalkozás életében a precízen kivitelezett bérszámfejtés is hozzájárul a mindennapi ügyintézés zökkenőmentes lebonyolításához. Teljesen mindegy egyébként, hogy egyszerű bérszámfejtésről van szó, esetleg több műszakos munkarendről, a csapatra e tekintetben is rábízhatjuk magunkat. Ha cégvezetőként a bérszámfejtést is a könyvelőirodára bízzuk, egyrészt biztosak lehetünk az iparág-specifikus, naprakész megoldások biztosításában, másrészt, ezeket megfogadva, a vállalkozásunk költségeinek optimalizálásáért is sokat teszünk.

Bérszámfejtés Budapesten – mit takar a szolgáltatás pontosan?

Ha a bérszámfejtés Budapesten témája kerül terítékre, a Next Accounting szolgáltatását röviden így jellemezhetnénk: rendkívül komplex, mindenre kiterjedő. A csapat belépést biztosít az online HR portáljukra is, ahol természetesen az adatok biztonsága garantált. Az általuk biztosított belső kommunikációs rendszer a munkavállalókat, a HR-es kollégákat és a bérszámfejtőket köti össze, ezáltal garantálva a kommunikáció gördülékenységét. Az online jelenléti ív és munkarend modul a havi jelenlét rögzítésének egy jóval egyszerűbb, könnyebben átláthatóbb megoldását kínálja, ami egyaránt komfortos a munkáltatónak és a munkavállalóknak is. Persze ez csupán a jéghegy csúcsa, a csapat számos modern módszert kínál a bérszámfejtés szolgáltatásuk keretén belül, úgy mint, a szabadság és távolléti nyilvántartás modul, felhasználóbarát iratküldési funkció, kimutatások, megnövelt adatkontroll és a bérszámfejtéssel kapcsolatos minden dokumentum biztonságos rögzítése, automatikus elérhetősége.

