Mindezen kerti tárgyaink azonban ki vannak téve a kinti körülményeknek, amelyek – megfelelő védelem hiányában – akár komoly károkat is okozhatnak bennük. De hogyan oldhatjuk meg a tárolásukat, ha kisebb alapterületű kertünk van? Cikkünkben ezt járjuk körül.

Miért fontos, hogy megfelelő tárolóhelyet biztosítsunk kerti eszközeinknek?

Kültéri bútorainkat, illetve a kertgondozáshoz használt szerszámainkat és egyéb eszközeinket az időjárási viszontagságoktól a kertben felbukkanó különféle kártevőkig megannyi tényező károsíthatja. Éppen ezért eszközeink hosszú élettartamának és hatékonyságának megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy megfelelő tárolóhelyet biztosítsunk nekik – különösen, ha huzamosabb ideig használaton kívül vannak.

Milyen az ideális kerti tároló?

De pontosan milyen szempontok szerint választhatjuk ki az ideális tárolót? Először is, mindenképpen olyan helyet kell választanunk, amely teljes fokú védelmet nyújt bútorainknak, eszközeinknek az időjárás káros hatásaival szemben, különös tekintettel a csapadékra és a szélre. Ősszel vagy télen az eső, a hó, nyáron pedig a napsütés is könnyen károsíthatja a kerti bútoraink vagy szerszámaink fém alkatrészeit, míg a fafelületeket megfakíthatja, de akár komolyabb szerkezeti károkat is okozhat bennük.

Lényeges szempont továbbá, hogy a tárolóhely biztonságos kialakítású legyen, hiszen ezzel egyfelől megakadályozhatjuk az esetleges kerti baleseteket, másfelől pedig megvédhetjük a kerti eszközöket a lopástól vagy károkozástól. Ezen szempontok miatt tanácsos zárható ajtókkal vagy rögzített zárakkal ellátott tárolót választanunk a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A kertünk is rendezettebb lehet

A megfelelő tárolóhely kialakítása egyszersmind segíthet megőrizni kertünk rendezettségét, esztétikus megjelenését is. Ha a használaton kívüli bútoraink, eszközeink rendezetten vannak tárolva, nemcsak könnyebb megtalálni és használni őket, de a kertünk is ápoltabb és vonzóbb megjelenést kap.

Hogyan oldjuk meg a tárolást kisebb alapterületű kertek esetében?

Amennyiben kisebb alapterületű kerttel rendelkezünk, vagy esetleg a házban nincs elegendő helyünk a kerti eszközök tárolására, a széles méretválasztékban elérhető kerti tárolók vagy fészerek ideális megoldást jelenthetnek. Ezeket a kert tetszőleges pontjára helyezhetjük, és változatos célokra használhatjuk: télen tárolhatjuk itt kerti asztalainkat, székeinket, padjainkat, de akár a fűnyírónak, ásónak, lapátnak, illetve kisebb kerti szerszámoknak is optimális helyet jelenthet. A kerti tárolók általában zárral ellátott ajtókkal vannak felszerelve, így kellő védelmet biztosítanak az illetéktelen behatolásokkal szemben is.

Amennyiben a hellyel való spórolás kiemelt fontossággal bír, érdemes a fészeren belül kialakítani a lehető leginkább helytakarékos struktúrát. Ehhez igény szerint használhatunk fali tárolókat, polcokat, valamint a szerszámok rendszerezésére alkalmas kis asztalokat, szekrényeket is. Ezáltal nemcsak tárolón belüli helyet használhatjuk ki jobban, hanem átláthatóbbá is válik, hogy mit hova tettünk.

Hova érdemes elhelyezni a kerti tárolót?

Habár a fészerek egyik legfőbb előnye, hogy a kerten belül lényegében oda helyezzük, ahová szeretnénk, azért bizonyos szempontokat mindenképpen érdemes

szem előtt tartanunk az elhelyezéskor. Természetesen a legfontosabb a tároló mérete: fokozottan figyeljünk arra, hogy a fészer ne legyen nagyobb, mint a kiszemelt terület!

Azt is vegyük számításba, hogy a tároló minden esetben könnyen elérhető és hozzáférhető legyen, lehetőleg ne akadályozza a bútorok vagy a nagyobb gépek, eszközök ki- és beemelését semmi! Emellett az sem mindegy, hogy milyen felületre kerül a fészer, hiszen csakis egyenes felszínen fog teljesen biztonságosan állni. Amennyiben tehetjük, a legjobb, ha betonfelületre helyezzük.

A karbantartásról se feledkezzünk meg!

Kerti bútoraink, szerszámaink hosszú élettartamának biztosításához a megfelelő tárolás mellett a rendszeres karbantartásról is gondoskodnunk kell. A bútorok időről időre felújítást, rozsdamentesítést, felületkezelést igényelnek. A megfelelő védőréteggel az időjárástól, valamint a kártevő rovaroktól, gombáktól is óvhatjuk a fafelületeket. A kerti szerszámok esetében kiemelten fontos a rendszeres tisztítás: soha ne tegyük el őket a fészerbe koszosan, sárosan! Ezen felül az ásókat, metszőollókat és egyéb vágóeszközöket a hosszabb élettartamuk és hatékonyságuk megőrzése érdekében időnként meg is kell éleznünk.

A megfelelő védelmet nyújtó tárolás és a rendszeres karbantartás együttesen tehát elősegítheti, hogy kerti bútoraink és eszközeink hosszú távon kiszolgáljanak minket, továbbá, hogy a kertünk rendezett, esztétikus maradjon. Ezzel pedig azt is biztosíthatjuk, hogy valóban ideális helyszíne legyen mind a növénygondozásnak, mind a szabadtéri kikapcsolódásnak.

