Idén tavasszal Miskolcon is bemutatkozott a Volvo új, tisztán elektromos SUV modellje, az EX30. Szabó Zoltán, a Volvo Autó Hungária kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy egy új és fenntartható modell áll rendelkezésre a közönség számára. „Miskolcra most érkezett meg a tisztán elektromos meghajtású autó, ezért gondoltuk azt, hogy itt a partnereinknek, barátainknak megmutatnánk egy kicsit kötetlenebb formában az új modellt” – mondta.

Fotó: Magyar Balazs

A jövő zöld

Lukács Gábor, a Lukács Autó Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy a jövő tisztán elektromos lesz a vállalatnál. „Ez egy méltó helyszín és méltó időpont és az időjárás is nagyon jól alakult erre a mai napra, ez egy nagyon fontos kisautó a mi életünkben, sőt talán a legfontosabb az elmúlt években” - mondta. Rámutatott: tisztán elektromos alapokra épülő Volvo, amit majd nagyon sok másik fog követni. „A Volvo 2030-tól csak tisztán elektromos autókat fog gyártani. Ez azt jelenti, hogy elengedjük a belső égésű motorokat” – hangsúlyozta.

Fenntartható

Arról is szólt, hogy szeretnék, ha mindenkihez eljutna az üzenet: ez az autó kicsi, de mégis nagy. „Azt jelenti, hogy ez egy olyan egyedülálló autó, amiben minden benne van, tudja mindazt, amit egy komoly felszereltségű autó” – mondta. Arról is beszélt, hogy az új szériában minden biztonsági felszerelés, amit ma az autóipar tud az ebben az autóban benne van. „Büszkék vagyunk arra, hogy ez az autó fenntartható módon áll az emberek szolgálatába” – mutatott rá. Azt is aláhúzta: nagyon sok újrahasznosított alkatrészt tartalmaz az új modell. „Én azt gondolom, hogy az autóvásárlás az mindig is egy érzelmi döntés lesz, és nem a számok döntenek a nap végén, hanem az, hogy beleszeretünk az autóba és ebbe a kis autóba azt gondolom, hogy bele lehet szeretni, és ebbe jó lesz két év múlva is beszállni” – mondta. „Az autó bemutatója 2023 nyarán történt meg, a mi feladatunk nem ennek az autónak a leleplezése, hiszen már mindenki szinte tud mindent az autóról. Inkább nézzük meg, hogy mi az, ami az autó mögött van, mi az az érték, mi az az üzenet, amivel megkülönböztetjük más márkáktól” – részletezte Kalotai Norbert, a Lukács Autó Kft. értékesítési vezetője.

Fotó: Magyar Balazs

Biztonságos és kényelmes

Az eseményen elhangzott, hogy szerény méretei ellenére az új, tisztán elektromos EX30 a Volvoktól elvárható, nagyszerű dolgokra képes – nem utolsósorban a biztonság terén. Úgy terveztük, hogy minden idők legcsekélyebb szén dioxid-lábnyomú Volvoja legyen, amely emellett élvonalbeli technológiák és skandináv formatervezés alkalmazásával teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé, praktikusabbá és élvezetesebbé az emberek életét. Az EX30 a Volvo Cars első kisméretű prémium szabadidőjárműve, amellyel négytagúra bővül a márka tisztán elektromos modelleinek folyamatosan erősödő portfoliója. Amint a piac gyors tempóban közeledik a teljes elektromos átállás felé, az EX30 lehetővé teszi számunkra, hogy egy eleve gyorsan növekvő szegmensbe belépve részesüljünk a tisztán elektromos modellek iránti erősödő keresletből.