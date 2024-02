A testmozgás kiemelten fontos, hiszen óriási szerepe van az egészség hosszú távú megőrzésében, az immunrendszer erősítésében és a feszültség levezetésében. Ahogy egy felnőttnek, úgy egy gyermeknek is hatalmas szüksége van arra, hogy mozoghasson, a mi feladatunk pedig az, hogy erre megadjuk a lehetőséget és a mindennapok fontos részévé váljon.

Miért jó a gyerekkel közösen sportolni?

Rengeteg indokot fel lehetne erre sorolni, de nézzünk néhány fontos tényt, amit fel tudunk sorakoztatni érvként a közös sportolás mellett:

Kapcsolatépítés: a közös testmozgás egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a szülő-gyermek kapcsolat mélyüljön. Minőségi, közös időt töltünk együtt, miközben boldogsághormonok szabadulnak fel és mindig van valami érdekes, valami különleges felfedezni való minden egyes alkalommal. Pozitív példaadás: mennyivel jobb, hogy gyermekünknek teljesen természetes, hogy anya és apa fut, sportol, nem pedig a TV előtt ül szabadidejében, ugye? A gyermek a szülőre akar hasonlítani, hiszen ők a minden, a példaképek: csak és kizárólag a mi felelősségünk, hogy milyen mintát mutatunk nekik. Ők is pontosan olyanok akarnak majd lenni, mint mi. Készségfejlesztés: azok a gyerekek, akik rendszeresen sportolnak valamit, sokkal ügyesebbek lesznek a társaiknál. Erőteljesebben fejlődik a motoros készségük és koordinációjuk, de a testi előnyökön túl azt is érdemes megemlíteni, hogy a mozgás milyen pozitív hatással van a szellemi fejlődésre is. Önbizalom növelése: sok kisgyermeknek akkor jön meg igazán az önbizalma, mikor elkezd sportolni és valamiben egyre ügyesebb, egyre sikeresebb lesz. A sport során képessé válnak felfedezni képességeiket és határaikat, ez pedig arra ösztönzi őket, hogy egyre jobbak és jobbak legyenek. Minőségi idő: elképzelni sem tudunk jobb és tartalmasabb opciót annál, mint a testmozgással kiszakadni a mindennapos mókuskerékből. Ez mind a gyermeket, mind pedig a szülőt boldoggá és sokkal felszabadultabbá teszi. Receptre kellene felírni!

Milyen közös sporttevékenységeket lehet űzni kisgyerekkel?

Nyilvánvaló, hogy egy kisgyerekkel nehezített a pálya, hiszen nagyon leleményesnek, ötletesnek kell lenni a sportok terén, ráadásul itt most az a kérdés, mi az, amit a hétköznapokba is be tudunk építeni. Nem olyan széles a repertoár, mint egy nagyobb gyermekkel, de igenis meg lehet oldani és vannak élvezetes opciók, melyekből választani lehet!

1. Közös rollerezés

Jelenleg az egyik legmodernebb és legmenőbb opció a közös rollerezés. Nem mindegy azonban, hogy milyen típust választunk gyermekünknek, így nagyon erőteljesen javasoljuk, hogy alaposan járjuk körbe a témát vásárlás előtt és minőségi, éveken át megbízható gyerek roller mellett tegyük le a voksunkat – például egy Scoot and Ride roller mellett. Ha a környezettudatos és vagány járgány már megvan, akkor pedig ne feledkezzünk meg a biztonságos kiegészítőkről sem, mert nagyon fontos megtanulni, hogy sisak nélkül nem megyünk sehová!

Rollerrel el lehet jutni a bölcsibe, oviba, és nagyon könnyen be lehet építeni a mindennapi rutinba azt is, hogy szép időben ezekkel megyünk majd haza a tömegközlekedés/autó helyett. Az intézményben felgyülemlett feszültség nagyon gyorsan levezethető egy tudatosan beépített testmozgással és ez az az eszköz, amit a legjobban ajánlunk!

2. Használjunk biciklit!

A bicikli nagyon könnyen beszerezhető közlekedési eszköz, ám komolyabb felkészültséget igényel, hiszen itt már ismerni kell alapvető közlekedési szabályokat is. Ha olyan helyen laktok, ahol nagy a tér és kevés autó jár, akkor nagyon szerencsések vagytok és használjátok ezt ki! Lehet róni a köröket a délelőtti és délutáni levegőzés során is, ha pedig már intézménybe jártok, akkor természetesen ezek segítségével is el lehet jutni oda. Itt is kiemelten fontos a megfelelő védőfelszerelés használata, illetve, ha forgalmasabb helyeken is bicikliztek, akkor nagyon sok időt kell szánni arra, hogy a gyermek értse, miért fontos betartani bizonyos szabályokat.

3. Sétáljunk!

Ugye, milyen egyszerű dolog? A levegőzés ugyanolyan fontos része a napirendnek, mint hogy esztek vagy alszotok. Egyszerűen nem szabad elmaradnia, a gyermek alapvető létszükséglete a friss levegő és nagyon kell az idegrendszerének. Nem csak az övének, a Tiédnek is! A séta is lehet nagyon fárasztó, ráadásul közben annyi felfedezni való van minden egyes sarkon, hogy csakis izgalmas lehet! Ha még nagyon kicsi a gyermek, akkor legyen a napi rutin elmaradhatatlan része a két alkalmas levegőzés. Ha már intézménybe jártok, álljatok meg direkt messzebb az autóval vagy szálljatok le a tömegközlekedési eszközről néhány megállóval előbb, hogy több időtök legyen kéz a kézben sétálni és megcsodálni minden egyes termést, bodobácsot vagy építkezést. Amilyen egyszerűnek tűnik, olyan logisztikát igényel, de ezt is nyugodtan bepecsételhetitek utána a minőségi, közös együtt töltött percek képzeletbeli listájára.

4. Keressetek tematikus parkokat, kondiparkokat, játszótereket, futópályákat!

A legkézenfekvőbb módja a szabad mozgásnak az, ha beépítitek a mindennapokba a játszóterezést, vagy ha van esetleg a közelben, akkor a különböző kondiparkokat, ahol Te magad is tudsz jó példát mutatni azzal, hogy mozogsz. Előfordulhat olyan nap, mikor egyszerűen nem jön össze semmi más, csak ez a levezető szaladgálás a játszón: nem baj!

Szintén közös sportolási lehetőség az is, ha egy olyan nagy teret kerestek, ahol a szülő és a gyermek is tud szabadon sportolni: futni, szaladgálni, vagy saját testsúlyos edzést végezni a szabad levegőn. Minden kreativitásra szükség van egy gyermekkel kint, de nagyon megéri!

Bízunk benne, hogy ezekkel a tippekkel adtunk egy kis extra löketet ahhoz, hogy megjöjjön a kedv az egyszerűbb testmozgások iránt a gyermekkel és holnap talán Te is kicsit több teret engedsz majd ennek a szabad levegőn – a jó példa nagyon fontos nekik, mi vagyunk számukra a világ közepe, mutassuk meg hát, hogy mozogni öröm és boldogság!