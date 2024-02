A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, német luxusautókat forgalmazó márkakereskedése és márkaszervize, folyamatos növekedésének köszönhetően, 2023-ban is eredményes évet zárhatott. Tavaly több, mint 500 autót értékesítettek. 285 új személyautó, 200 kishaszongépjármű és közel 70 kiváló minőségű használtautó értékesítésével, valamint a több, mint 6 500 szervizelt gépjárművel sikerült felülmúlniuk az év elején kitűzött céljaikat. A cég munkatársainak magas szintű szakmai hozzáértése és elhivatottsága, valamint ügyfeleik lojalitása és elégedettsége, kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a vállalkozás tovább erősítse autópiaci pozícióját a régióban és országos szinten egyaránt.

Köszönhető ez a tavalyi év során tovább bővült modellpalettájuknak is. Többek között a megújult GLA, GLB, GLE, GLS és CLA-val, majd bemutatkozott két teljesen új modell, a nagy népszerűségnek és hagyományoknak örvendő új E-osztály és annak kombi változata, a sokak által várt teljesen új modell a CLE Coupé, valamint elektromos fronton az EQE SUV.

A friss modellek megismerésére és bemutatására több színvonalas eseményen is lehetőséget biztosítottak, meglévő és új ügyfeleiknek. Mint minden évben tavaly is megrendezésre került az EQ Roadshow, ahol az elektromos autózás rajongói vehettek részt egy élményekkel és innovációkkal teli tesztvezetésen, majd az év második felében az adrenalin dús Dream Cars Roadshow-ra invitálták vendégeiket, ahol a legsportosabb AMG modelleket próbálhatták ki. A nagyközönség is többször találkozhatott a márka luxus termékeivel a város és vármegye különböző rendezvényein, melyek közül a Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál kiemelkedő eseménnyé lépett elő a cég életében, hiszen idén, a jubileumi 20. filmfesztivál névadó szponzoraként, még szorosabb együttműködéssel folytatódik a két miskolci brand közös útja és munkája. Ez is azt bizonyítja, hogy a Mercedes-Benz Miskolc hosszú távra tervez, elkötelezett a kulturális és társadalmi szerepvállalását illetően, ezzel támogatva a régió megbecsülését és fejlődését.

2024-ben minden eddiginél komolyabb kihívások elé néz a Mercedes-Benz Miskolc, hiszen az elért sikerekből táplálkozva, további terjeszkedésre és fejlődésre készülnek a következő években. Az ehhez vezető út legnagyobb mérföldköve az idén nyáron elkészülő, európai szinten is kiemelkedő márkakereskedés és márkaszerviz lesz. „Fel kell készülnünk minden kihívásra. Ezért a célunk egy olyan hely megteremtése, ahol az ügyfelek kiszolgálását még magasabb szintre tudjuk emelni. Nőni fog a munkatársak komfortja, és a legmodernebb technológiáknak köszönhetően a fenntarthatóság is jobban érvényesülhet. Az elektromobilitás létjogosultsága ma már nem kérdés. A nemzetközi tendencia is egyértelműen azt mutatja, hogy az elektrifikáció a járműipar jövője. Szeretnénk továbbra is az élen járni, ezért megragadunk minden olyan alkalmat, ami lehetőséget ad a fejlődésre ezzel garantálva a jövőbeli növekedésünket.” mondta Balogh József a cég ügyvezetője.

