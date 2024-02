Természetesen ilyen jellegű pozícióval a miskolci álláshirdetések között is lehet találkozni, vagyis amennyiben a kiváló kommunikációs képességeidet hasznosítanád a munkaerőpiacon, a városban könnyedén megtalálhatod a számításaidat.

Milyen feladatokra számíthatsz telefonos értékesítőként?

A telefonos értékesítői munka alapvető felelőssége az ügyfelekkel való kapcsolattartás és az értékesítési célok elérése. Ennek értelmében a telefonos értékesítők rengeteg ügyfélhívást kezelnek, azaz telefonon megkeresik a potenciális ügyfeleket, illetve fogadják a bejövő hívásokat.

A hívások alkalmával felmérik az ügyfelek igényeit, valamint bemutatják a kínált termék vagy szolgáltatás legfontosabb jellemzőit, reflektálva a korábban megfogalmazott igényekre és elvárásokra. Megválaszolják továbbá az esetlegesen felmerülő kérdéseket, amihez átfogó és részletes ismeretekkel kell rendelkezniük az értékesítésük tárgyával kapcsolatban.

A munkájuk során bizonyos adminisztratív teendőket is el kell látniuk, beleértve például az ügyféladatok és információk rögzítését a vállalat ügyfélkezelő rendszerében. Alkalmanként pedig feladatuk lehet, hogy felmérjék az ügyfélelégedettséget is a hívásaikon keresztül.

Mindemellett pedig az értékesítés egészét nyomon követik, és dokumentálják a vásárlás minden szakaszát. Feladatkörük folyamatos jó teljesítményt igényel, hisz munkájukat különböző értékesítési célok és mutatószámok határozzák meg, amelyeket bizonyos időkereten belül teljesíteniük kell.

Elérhető telefonos értékesítő munkalehetőségek Miskolcon

A telefonos jellegű értékesítői munkák országszerte meglehetősen gyakoriak, elérhetőségükre Miskolcon is akad precedens. Nemrégiben például az AllasOrias.hu felületén is megjelent Miskolc vonatkozásában egy munkakör hirdetésszervező címszó alatt, ahol is az alapvető feladatot a telefonos értékesítés jelenti. Jellemző egyébként ezen munkakörökre, hogy rugalmasak, és sok esetben akár otthonról is végezhetőek. Így van ez az említett hirdetés esetében is.

Az ilyen típusú pozíciók főként azok számára lehet ideális választás, akik kiválóan teremtenek kapcsolatot, és nem okoz gondot számukra az ún. hideghívások indítása. Fontos emellett az empátia is, hisz ez teszi lehetővé az ügyféligények megértését, és a közös hang megtalálást. Az értékesítői hívásokat az emberek sok esetben azonnal elutasítják, így a kitartás és az elszántság ugyancsak elengedhetetlen.

Nem beszélve az ügyfélorientált hozzáállásról és a kiváló problémamegoldó képességről, amelyekre az esetleges panaszok esetén lehet kiemelt szükség. Mindemellett pedig a személyes tulajdonságokon túl, felhasználói szintű számítógépes ismeretekre, és olykor hasonló területen szerzett gyakorlatra és tapasztalatra is szükség lehet az esélyes pályázáshoz, illetve a későbbi helytálláshoz.