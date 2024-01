A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a tavalyi számokról és a várható trendekről kérdeztük.

A kamara naprakészen nyomon követi a vármegye vállalkozásainak tevékenységét, a gazdasági folyamatokat. Hogyan alakult az elmúlt év a beruházások területén Borsod-Abaúj-Zemplénben?

A kamara mérései és a KSH rendelkezésünkre álló adatai szerint is visszaesés tapasztalható a beruházások területén vármegyénkben. Bár mindenki tudja, de emlékeztetni kell magunkat arra, hogy két év Covid és lassan két év háború után a 2023. évet sok tekintetben a túlélés időszakának is nevezhetjük.

Ha a konkrét számokat nézzük, a beruházási teljesítmények 23 százalékkal maradtak el a tavalyi év első fél évében az előző év azonos időszakához képest. De az ország egészét vizsgálva azért annyira nem jelentős ez a visszaesés, hiszen az egy lakosra jutó teljesítményértékkel (298 ezer forint) még így is a térségi rangsor első felében vagyunk.

Melyek voltak a beruházások csökkenésében leginkább érintett ágazatok?

Mi egy ipari vármegye vagyunk, erős vegyipari és gépipari, ezen belül is járműipari koncentrációval. A fejlesztési források döntő részben – 61 százalékban – ezeken a területeken hasznosultak, ezen belül a vegyianyagtermék-gyártás közel felét adta ki a beruházási teljesítménynek. Továbbá jelentős volt a fémfeldolgozás, kohászat, az élelmiszeripar, a villamosberendezés-gyártás és a gép-, gépi berendezés gyártás területén megvalósult tárgyieszköz-befektetések mértéke is. Ezen ágazatokban működő cégek, főleg a meghatározó vállalkozások működőképessége egyértelműen megmaradt, de a számok azt mutatják, hogy az egy évvel korábbihoz képest visszaestek a beruházások, ami az egész vármegye teljesítményét is negatívan érintette. Mindehhez jött még az épületberuházások volumenének 28 százalékos csökkenése. Ezzel együtt ki kell emelni, hogy ha átfogóan vizsgáljuk a vármegye gazdasági teljesítményét, akkor a tavaly novemberben bemutatott TOP 100 kiadványunk adatai szerint – amely a 2022. évi mutatókat veszi alapul – egyértelmű stabilitásról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság meghatározó szereplői és a gazdaság összességében is, túlélte a válságos esztendőt. A kamara elnökeként köszönetet kell hogy mondjak ezért a teljesítményért.

Az összes nehézség ellenére azonban számos jelentős fejlesztés is megvalósult 2023-ban…

A visszaesés természetesen nem jelenti azt, hogy teljesen leálltak a fejlesztések, hiszen több új üzemet, létesítményt éppen tavaly adtak át vármegyénkben. A teljesség igénye nélkül idekívánkozik a GKN Automotive Hungary Kft. felsőzsolcai gyára, a BorsodChem Zrt. berentei telephelyének új létesítményei, a kínai Chervon Auto miskolci gyárának átadása és a Sanofi közel 8 milliárd forintból fejlesztett csanyikvölgyi fecskendőgyára. A folyamatban lévő beruházások közül ki kell emelni a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 18 milliárdos fejlesztését, a Meleghy Automotive Hungary Kft. miskolci gyárának építését és az LG Magna e-Powertrain gyártólétesítményét, amely a tervek szerint 2025-re készül el. Mindezek mellett folyamatosak a fejlesztések a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi gyárában, és megkezdődik az MVM Tisza Erőmű tiszaújvárosi bázisán két, egyenként 500 megawatt teljesítményű blokk építése.

A kamara prognózisa szerint hogyan alakul 2024-ben a beruházási trend? Várható elmozdulás?

Az idei a változások éve lesz, és ezek a változások – a kamara által ismert gazdasági tendenciák alapján – pozitívak lesznek. Nőni fog vármegyénk gazdasági teljesítménye, a beruházási trend, ha lassan is, de emelkedni fog, amit a kormányzati programok is támogatnak majd. Szeretném kiemelni ennek egyik legfontosabb elemét, a Széchenyi Kártya Programot (SZKP), amely jelenleg 9 hitelterméket kínál, és a legalacsonyabb – 5 százalékos – kamatú hitel a piacon. Emellett az SZKP Max+ kibővítéseként hamarosan megjelenik az a négy megújult, jelentős kedvezményeket tartalmazó konstrukció, amely további érdemi segítséget nyújt a vállalkozásoknak stabilitásuk megőrzéséhez és versenyképességük megerősítéséhez. De folytatódik a kormány Baross Gábor Hitelprogramja is, és remélhetően a jól alakuló világpiaci tendenciák erőteljesen növelni fogják a beruházási teljesítményeket. Persze a világpiacon ránk leselkedő veszélyekről sem szabad elfeledkezni, de Magyarország és benne Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye az elmúlt években sikerrel kezelte ezeket a veszélyforrásokat.

A kamara ezt a folyamatot gazdasági elemzéseivel, jó kormányzati és helyi együttműködésekkel, valamint a vállalkozások számára nyújtandó szolgáltatásokkal, gazdasági információkkal tudja és fogja támogatni.