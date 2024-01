Talán a legbüszkébb a falu elején épülő ipari parkra vagyok, amelyben 3 kisebb helyigényű vállalkozás kap helyet

– mondta Fajder Gábor polgármester:

– Ez a beruházás nem csak a lakossági infrastruktúrát fejleszti, hanem munkahelyeket is teremt. További, a szívemhez közel álló folyamatban lévő beruházásunk a turisztikai fejlesztés, melyben a meglévő tájházunk funkciója bővül, valamint egy régóta megálmodott bányász emlékhely is helyet kap benne. Szintén megvalósítási szakaszában tart a település múltját és lakosságszámát is megalapozó Kossuth tanbánya bejáratának felújítása, ezzel is tisztelegve a bányász település múltunk előtt. Településünk nagyon élhető. Bár a község 600 lelkes település, így legnagyobb foglalkoztatónak az önkormányzat minősül, de földrajzi és települési adottságaink alapján a megyeszékhelytől, és Kazincbarcikától szinte 15-20 perces távolságra vagyunk. Falugondnoki szolgálatot üzemeltetünk, így azok, akik nem rendelkeznek autóval és idősek, egyedül élnek, számíthatnak a segítségünkre, akár orvosi kezelésről, akár nagybevásárlásról, vagy gyógyszerek kiváltásáról van szó.

– Azt hiszem, hogy a lakosság szereti Kondót, az elköltözés szinte elenyésző, viszont többen bejönnek a hivatalba és az eladó házak felől érdeklődnek. Szerencsések vagyunk, hiszen saját óvodával rendelkezünk. Vallom, hogy egy település addig él és fejlődik, amíg a gyerekeink itt vannak közöttünk. Szociális tűzifából 47 köbméter került kiosztásra, iskolakezdési és Bursa támogatást minden évben fizetünk, továbbá a település teljes lakossága karácsonyra egyszeri pénz- és természetbeni támogatásban részesült. Minden évben falunapot tartunk, továbbá élménydús és gazdag programot szervezünk a kicsiknek és nagyoknak a gyereknapon és a játszóházi foglalkozásokon. Az egyházzal közösen emlékezünk meg a történelmi ünnepeinkről és a karácsonyról. Megemlítem a 20 éves Harica Dalkör munkáját: rendezvényeinket színesítik és jó hírünket viszik.

