– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye az elmúlt években sereghajtóból Magyarország gazdasági motorja lett. A KSH legfrissebb, 2022-es adatai alapján az ország ipari termelésének 9,8 százalékát adja a vármegye. Ez a korábbi évekhez képest közel 2%-os javulás – jelentette ki Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke a január 15-én megtartott évértékelőjén, amely a gazdaság-, a terület- és településfejlesztésről, valamint a vármegyei közösségépítő tevékenységükről, azok eredményeiről szólt. – Minden fejlesztésünk akkor lesz sikeres, ha családközpontú. Nekem is van családom, vannak gyermekeim, pontosan tudom, hogy milyen fontos egy bölcsőde, óvoda vagy iskola megléte, közelsége. Egy család csak olyan helyen fog otthonra találni, ahol jól érzi magát. Ehhez viszont fejlesztésekre van szükség – hangsúlyozta Bánné dr. Gál Boglárka, aki a tavalyi fejlesztésekkel kapcsolatban kiemelte: a vármegye települései a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) időszakának elején 93 milliárd forintból, a költségnövekményekkel, többletforrásokkal együtt az időszak végére 133 milliárd forintból fejleszthettek.

– Vagyis 40 milliárd forinttal több jutott az itt élő családok életminőségének javítására, a vármegye településeinek fejlesztésére és környezetük védelmére önkormányzatunknak és a magyar kormánynak köszönhetően – tette hozzá.

– Ezek a fejlesztések azonban csak akkor lehetnek sikeresek, ha a család munkaképes tagjainak van hol dolgozniuk. Ezért az ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 13 milliárd forintot fordított az önkormányzat.

A TOP gazdaságfejlesztésre szánt forrásának, ezen belül is a foglalkoztatási paktumnak is köszönhetően az elmúlt időszakban 8500 vármegyében élő ember képzési, munkabér- és munkába járási támogatását biztosítottuk, ezzel több mint 6000 munkahely megtartásához járultunk hozzá – jegyezte meg Bánné dr. Gál Boglárka, kiemelve, hogy ezzel a vállalt célértéket 200%-kal túlteljesítették, és ez a cél a már megvalósítás alatt lévő Paktum 2.0-ban is.

A jelenlegi fejlesztési időszakról szólva kiemelte, hogy a TOP Plusz forrásoknak köszönhetően valamivel több mint 150 milliárd forintból fejleszthetők a vármegye települései. – Nagy hangsúlyt helyezünk a turisztikai-gazdasági beruházásokra, a megújuló energiatermelésre, vagy az újabb csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésére, és továbbra is támogatjuk az orvosi rendelők, bölcsődék vagy lakossági szolgáltatások megújítását, korszerűsítését az adott térségben élők igényei szerint. Az évértékelőben a közgyűlés elnöke beszélt a vármegye önkormányzatának tulajdonában lévő fejlesztési ügynökség, a BORA 94 Kft. tevékenységéről, valamint a Kassa megye önkormányzatával közös Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról, a nemzetközi feladatokról, többek között a Régiók Európai Bizottsága és az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusán való részvételéről. – Önként vállalt feladatunk volt a vármegyei identitás erősítése. Ezen a téren is szép eredményeket értünk el. 2023-ban a vármegye 113 településén 394 programot valósítottunk meg, ezekkel közvetlenül 50 ezer embert szólítottunk meg – mondta a közgyűlés elnöke, aki hozzátette: – Önkormányzatunk munkájában új terület az Edelényi Kastélysziget üzemeltetése. 2023. június 15-e óta, ekkortól vettük át az üzemeltetést, 16 ezer látogató érkezett a Kastélyszigetre, hazánkból mindenhonnan és többek között Új-Zélandról, Kínából és az USA-ból is.

– Identitáserősítő feladatainknak köszönhetően belekóstoltunk a könyvkiadásba is. Történeti köteteket jelentettünk meg, kiadtunk mesekönyvet Borsodi Madárka címmel a vármegye meséiből, és Gasztronómiai körutazás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében című könyvünkben a helyi konyhákba is belestünk – tért ki évértékelőjében erre is Bánné dr. Gál Boglárka, majd végül hasonlóan eredményes folytatást ígér, és megerősítette, hogy a családbarát fejlesztésekre, a gazdaság teljesítményére, valamit a foglalkoztatási mutatók további javítására helyezik a fő hangsúlyt ebben az évben is.