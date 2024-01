Hogyan jellemezné az elmúlt esztendőt a gazdasági környezetet, a vármegyei fejlesztéseket, beruházásokat, és ezek mentén a BORA 94 szakmai munkáját tekintve?

A pályázatíráshoz, projektmenedzsmenthez kapcsolódóan a gazdasági környezetet tulajdonképpen az uniós programozási időszakok, és azok törvényszerű ciklikusságai határozzák meg. Mit is jelent ez? Azt, hogy az egyik tervezési időszakot, melyben a projektek megvalósítása, gondozása, szakszerű lezárása történik, egy újabb felkészülési, tervezési periódus követ.

A BORA 94 Nonprofit Kft. esetében ezt úgy tudnám leginkább szemléltetni, hogy míg a 2022-es év a pályázatírási dömpingről szólt, addig a tavalyi esztendőben az operatív programok zárása miatt fő feladatunk az általunk menedzselt, elsősorban önkormányzati pályázatok rendszerszintű zárása volt. És bár ezen tevékenyégek egy része a projektgazda településeket érintette, a szakmai támogatást minden partnerünk számára biztosítottuk. Ez Társaságunk esetében 48 darab, összesen 6,5 milliárd forint értékű pályázatra vonatkozik csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A befektetett energia meg is térült, és büszkék vagyunk rá, hogy térségünket ilyen jelentős forrásösszeghez juttathattuk, és valamennyi projektünk megvalósulhatott. Külön köszönet illeti Bánné dr. Gál Boglárka elnök asszonyt, a Vármegyei Közgyűlés elnökét, aki lobbitevékenységével megalapozta a források sikeres lehívását.



Melyek voltak azok a projektcsoportok, amelyeket érdemes lenne kiemelni?

A gazdaság és a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, az energetika, valamint a gyermekgondozási intézmények infrastrukturális beruházásai voltak a fókuszban, melyek nagyban hozzájárultak a dinamikusan fejlődő, élhető és népességmegtartó vármegye jövőképéhez. Meg kell azonban jegyeznem, hogy amellett, hogy az önkormányzatokat támogatjuk szakmai munkánkkal, jelentős forrásösszegű, saját megvalósítású projektjeinkkel is akadtak feladatok jócskán. 2023-ban indult a zöld energiára való áttérést támogató, 12 partner együttműködésével megvalósuló nemzetközi projektünk. A vármegye önkormányzatával konzorciumban pedig két, milliárdos nagyságrendű programot is vittünk. Az egyik, a vármegyei foglalkoztatás bővítését célzó nagyprojekt, amelyben gazdaságfejlesztési tevékenységeket valósítottunk meg, valamint munkaerőpiaci szolgáltatást is nyújtottunk. A másik tavalyi nagy volumenű munkánk a vármegyei identitás erősítését szolgáló, kifejezetten sokszínű és népszerű eseménysorozat szervezése és megvalósítása volt. Egyebek mellett szerveztünk programokat, előadássorozatokat időseknek és fi ataloknak. A közösségfejlesztés jegyében hirdettük meg a virágos zöld vármegye akciót, és családi kertmozi vetítéseket is tartottunk.

Fontos kiemelnem, hogy ezeknek a projekteknek a kidolgozásában és megvalósításában is nagy segítségünkre volt Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki személyesen és tevőlegesen vett részt a munkában.



Mit vár a következő évtől a vármegyénk önkormányzati beruházásait illetően?

A 2021-2027-es uniós ciklusra allokált forrásokhoz rendelt nyertes projektjeinek előkészítő munkálatai már az előző évben elindultak, ebben a félévben befejeződnek a közbeszerzések, és nyártól már indulhat a látványos beruházási tevékenység is. Bízunk abban, hogy újabb pályázatok jelennek meg, melyek megírásában segítséget adhatunk az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és a civil szférának.



Cégünk ebben az évben lesz 30 éves, a tőlünk megszokott szakértelemmel, csapatmunkával továbbra is a térség fejlesztéséért szeretnénk dolgozni.