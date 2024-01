Hirdetés 28 perce

Állíts össze stílusos szettet a The North Face termékekkel

A The North Face egy outdoor brand, ami egyre bátrabban lép be a városi közegbe. Az elmúlt évek során a világszerte ismert és megbecsült brand ruházata és kiegészítői egyre népszerűbbé váltak és a rajongótábor folyamatosan növekszik. Szeretnéd felfrissíteni a gardróbod, és felkészülni a közelgő szezonra? Akkor fedezd fel a legütősebb modelleket, és rakj össze eredeti outfitet a The North Face termékeivel! The North Face pólók – kényelmes kiindulópontja minden outfitnek

Attól függetlenül, hogy a mindennapok során streetwear, casual vagy sportos outfitekre voksolsz, klasszikus póló egy elengedhetetlen eleme a szettjeidnek. A kellemes tapintású pamutos anyag és a laza fazon miatt a The North Face pólók számos outfit tökéletes alapjaként szolgálhatnak. Egy közismert logóval ellátott klasszikus fehér póló még a legegyszerűbb szettet is feldob, ha pedig többszínű ruhákban érzed magad a legjobban, akkor válassz egy izgalmas grafikával díszített pólót. Az idő hidegebbre fordult? Gondoskodj a hőkomfortról a The North Face-szel Nem kedvez az időjárás? Ha megjelennek a mínuszok, nem kell lemondanod a gondosan megtervezett szettekről – elég csak felkapnod eredeti felsőruházatot. A The North Face Ventacious vagy az Ost2 átmeneti kabát praktikus szabású, így a rossz időben is jól érezheted magad. Másrészt, ha az időjárás szeszélyes, csapj le egy puha kapucnis pulóverre. A Simple Dome, Fine Box és Glacier kollekciókból származó The North Face pulóverek kétségtelenül megtetszenek majd a lezser stílusú szettek számos kedvelőjének. A nagy kapucni, a feltűnő részletek és a tekinteteket vonzó logók olyan dizájnt eredményeznek, ami mellett senki nem tud szó nélkül elmenni, a strapabíró anyag pedig tökéletesen helytáll a friss reggeleken és a hűvös estéken. The North Face nadrágok – kényelem és kifinomult megjelenés a mindennapokra A kényelmes nadrág számos casual outfit alapja. A sportos hangulat és a kényelmes fazon rajongóinak biztosan tetszeni fognak a kötött anyagú jogger nadrágok. A The North Face széles választékában könnyen találhatsz olyan nadrágot, ami fantasztikus kiindulópontja lesz a mindennapi outfitednek. A Bondi+, a Mittellegi vagy a Fine Box melegítő nadrág tökéletes egy baráti találkozóra, hétvégi city break-re vagy akár edzésre. Sokoldalú színállásának köszönhetően remekül fog mutatni a gardróbodban már meglévő ruhákkal és sneakerekkel. Az egységes színű fekete, szürke vagy sötétkék nadrágok vagy kontrasztos panelekkel felturbózott modellek egy igazi telitalálat. És ha szereted a szetteket, válassz egy, ugyanezzel a grafikus motívummal díszített pulóvert vagy pólót. Egy összeillő darabokból álló outfit remek választás a gondosan megtervezett, hétköznapi szettek rajongóinak. The North Face kiegészítők – tökéletes megkoronázása a hétköznapi szetteknek Kész az eredeti outfit? Akkor itt az ideje a kiegészítőknek! A The North Face sildes sapkák vagy a bucket hát típusú modellek tökélyre viszik a városi szetteket. A sokoldalú, egyszínű modell könnyen feltalálja magát számos, különböző stílusú outfitekben. A közismert brand kontrasztos logójával ellátott fekete baseball sapka fantasztikus kiegészítése lesz minimalista szetteknek és extravagáns outfiteknek egyaránt. Kombináld futurisztikus napszemüveggel, praktikus övtáskával vagy nagy hátizsákkal, és máris megvan a tökéletes mindennapi szett! A városi outfitek összes szükséges elemét megtalálod a JD Sports-nál. Nézd meg a The North Face termékeket online vagy nézz be valamelyik üzletünkbe, és rakj össze egy eredeti szettet a közelgő szezonra. Pr cikk

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!