1. Pénzügyi helyzet áttekintése

Elsőként természetesen tisztázni kell azt, hogy mit is engedhetünk meg magunknak. Vizsgáljuk meg, mennyi félretett pénzzel rendelkezünk, ezután dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e lakáshitelért folyamodni. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy önerőre ekkor is szükségünk lesz, ez pedig általában az ingatlan értékének legalább 20 százaléka.

A hiteligénylés nem egyszerű folyamat, a pénzintézetek pedig számos különböző lehetőséget kínálnak ügyfeleiknek, ezért előzetesen érdemes az ajánlatokat áttekinteni. Ehhez nagy segítséget nyújthat egy online lakáshitel-kalkulátor, melybe egyszerűen beírjuk a szükséges adatokat, és máris láthatjuk a bankok ajánlatait. Így megtudhatjuk, hogy mekkora összeget vehetünk igénybe, hogy mi a várható törlesztőrészletek összege, mekkora kamatot kell megfizetnünk, és milyen járulékos költségekre számíthatunk a hitelügyintézés során.

A hiteligénylés konkrét feltételeit ezután már a választott pénzintézet honlapján megtaláljuk, de be is mehetünk a legközelebbi bankfiókba, ahol személyesen is segíteni fognak eligazodni a pénzügyek világában.

2. Hol szeretnénk lakni?

A következő fontos kérdés az, hogy merre kezdjünk bele az ingatlankeresésbe? Ha a festői környezet és a vidéki élet a vonzó számunkra, akkor érdemes lehet körülnézni a Balaton partján; ha a nyüzsgő nagyvárosban képzeljük el a jövőnket, akkor Budapest a nekünk való, ha pedig a kettőt szeretnénk ötvözni, biztosan találunk egy nekünk tetsző eladó házat Debrecenben.

A döntés során számos szempontot érdemes figyelembe venni: a helyi munkalehetőségeket, a családtagok közelségét, de a város látványosságai is befolyásolhatják a választásunkat. Fontos, hogy legyenek elérhető távolságban azok az intézmények, szolgáltatások, melyekre szükségünk lehet, így az iskolák, orvosi rendelők és üzletek. Nem utolsó szempont a környék biztonsága, és természetesen az ingatlanok ára sem: könnyen lehet, hogy egy eladó ház Debrecenben annyiba kerül, mint egy apró lakás Budapest közkedvelt részén.

Az sem mindegy, hogy mennyire tekintünk a lakásvásárlásra hosszú távú befektetésként. Ha a kiválasztott ingatlanban szeretnénk megöregedni, nem kell azzal foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk később értékesíteni, ha azonban átmeneti megoldást keresünk, érdemes a népszerűbb környékeken vásárolni.

3. Lakást vagy házat keresünk?

Van, akinek határozott elképzelése van a témában, és fel sem merül benne a kérdés. Ha azonban bizonytalanok vagyunk, számos szempontot érdemes figyelembe venni.

Egy lakás vásárlása és fenntartása általában olcsóbb, ráadásul a kisebb alapterület miatt a takarítás is egyszerűbb lehet. A rezsiköltség jellemzően szintén alacsonyabb, a külső homlokzat és a közösen használt területek felújítása és rendbentartása pedig nem kizárólag a mi feladatunk. Ezek az ingatlanok általában a belvárosban találhatók, így közelebb vannak az áruházakhoz, éttermekhez és a szórakozási lehetőségekhez, így a folyton mozgásban lévő, pörgős életet élő fiataloknak jobb választás lehet. Egy lakás ráadásul biztonságosabb is, hiszen többen élnek egy épületben, így az idősebbek számára is ideális lehet egy liftes társasház.

Természetesen hátrányai is vannak egy lakótelepi lakásnak: nincs akkora privát szféránk, kevesebb a helyünk, nem ülhetünk ki a saját kertünkbe, de jó eséllyel a parkolást is az utcán kell megoldanunk. A lakás falai sokszor vékonyak, így áthallatszik a szomszédok tevékenysége, és be kell tartanunk a lakóközösség által előírt szabályokat is.

Egy családi házzal együtt jár a privát kert, ahol vendégül láthatjuk barátainkat, de akár gazdálkodhatunk is; nagyobb szabadságunk van az épület felújításában, modernizálásában, és a szomszédok is kevesebb gondot okoznak. Ezek az előnyök azzal járnak, hogy magasabb vételárra számíthatunk, de a fenntartási költségek is jelentősebbek lehetnek. A kert és a ház karbantartása nagyobb idő- és energiabefektetést igényel, és valószínűleg autóra is szükségünk lesz ahhoz, hogy a belvárosba eljuthassunk.

4. Mekkora élettérre van szükségünk?

Akár lakás, akár családi ház mellett döntünk, fontos kitalálni azt, hogy mekkora ingatlanra van szükségünk. Ehhez induljunk ki abból, hogy jelenleg hány tagú a család, de azt is vegyük figyelembe, hogy ez a jövőben változhat. Ha gyermekvállalást tervezünk, ezt is kalkuláljuk bele a számításainkba! Fontos kérdés az is, hogy mennyi időt töltünk otthon. Ha csak aludni járunk haza, akkor valószínűleg nincs szükségünk nagyobb térre, de ha home office-ban dolgozunk, esetleg a hobbink is a lakáshoz köt, vagy nagyon sok tárolóhelyre van szükségünk, akkor érdemes néhány extra szobában gondolkodni.

5. Kulcsrakész vagy felújítandó?

Az sem mindegy, hogy mit preferálunk: ha azonnal beköltözhetünk amint kifizettük a vételárat, vagy szeretnénk inkább személyre szabni a lakást. Utóbbi esetben érdemes félkész ingatlanban gondolkodnunk, ahol kitalálhatjuk, hogy az egyes helyiségeket hol helyezzük el. Így természetesen kedvezőbb vételárra számíthatunk, azt azonban ne felejtsük el, hogy egy felújítás rendkívül drága, stresszes és időigényes lehet.

Fontoljuk meg a döntést!

Láthatjuk, hogy a lakásvásárlás összetett folyamat, és számos tényezőt kell figyelembe venni a megfelelő döntés meghozatalához. Az ingatlan, amit megvásárolunk, nem csak egy épület, hanem leendő otthonunk is, ezért a választáskor gondoljuk meg a fentieket: ha megfontoltan döntünk, akkor hosszú távon is elégedettek leszünk életterünkkel.