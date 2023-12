Típusok

A karnis típusok esetében szimpla és dupla soros karnist különböztetünk meg. Az egysoros karnis nagyszerű választás lehet azok számára, akik csak egy függönyt szeretnének elhelyezni. Ezzel szemben a dupla karnis lehetővé teszi, hogy egy sötétítő és egy fényáteresztő függönyt is el tudjunk helyezni egymást kiegészítve. A dupla karnist tehát akkor érdemes választani, amennyiben mindkét függöny típusra szükségünk lesz.

Elhelyezés

Az elhelyezés szintén fontos szempont, hiszen választhatunk, hogy a mennyezetre vagy az oldalfalra rögzítsük a karnist. Mindkét opció jó választás lehet, tehát ez igazán az egyedi igényektől függ. Mindkét esetben fontos azonban az ablak és a függöny közötti távolságot lemérni, hiszen a túl nagy távolság nem lesz jó. Ez ugyanis kétoldalt túl sok fényt enged majd be, amely a sötétítőfüggöny esetében nem igazán praktikus.

Anyag

Az alapvető típusok mellett a függönykarnis anyaga is meghatározó. A leggyakoribb választás a fa, a fém és a műanyag karnis. A fém karnisokkal nagyon elegáns összhatást érhetünk el, valamint a minimalista, modern szobákhoz is nagyszerűen illik. Ezzel szemben egy fából készült függönykarnis inkább a vintage, valamint a hagyományosabb stílus esetén lehet jó választás.

Egyéb szempontok

Végezetül a választás során figyelembe kell majd vennünk a karnis színét és a karnis végzáróját is. Utóbbi azért is nagyon fontos, mert számtalan darabot találhatunk, melyek igazán egyedi kinézetűek – és ezáltal nagyszerűen feldobják az összhatást. Mindezek alapján te is könnyedén megtalálhatod a tökéletes karnist a Pompeza.hu oldalon.

