Békéscsaba logisztikai hálózata és ipari infrastruktúrája számos áruszállítói állás lehetőséget teremt. Az ilyesfajta munkák között pedig rengeteg olyan álláskereső találhatja meg a számításait, aki egy dinamikus és változatos pozícióban képzeli el a hétköznapjait, kihívást jelentő feladatokat teljesítve.

Az áruszállítói feladatkör

Az áruszállítók az áruk mozgatásában és szállításában játszanak megkerülhetetlen szerepet. Konkrét feladataikat nagyban befolyásolja a szállított áruk jellege, illetve az adott iparág igényei, ugyanakkor bizonyos teendők rendre megjelennek a feladatlistájukban. Ilyen például az áruk előkészítése, melynek során összekészítik, csomagolják, adott esetben raklapokra helyezik a szállítandó árut. Ezen folyamat során egyúttal ellenőrzik az áruk mennyiségét és minőségét, továbbá gondoskodnak a biztonságos rögzítésükről.

A kiszállításokhoz általában különböző dokumentációs tevékenységek is tartoznak, azaz az áruszállító aláíratja a szállítóleveleket, fuvarokmányokat, számlákat és egyéb papírokat, illetve gondoskodik azok helyes kezeléséről. Emellett a munkájuk során az ügyfelekkel és a fuvarszervezőkkel egyaránt kapcsolatban állnak, méghozzá az áruk biztonságos és pontos kiszállítása érdekében. A kiszállítások teljesítésével gyakran a lepakolásban és a raktározási folyamatok segítésében is szerepet vállalnak, illetve gondoskodnak a munkaeszközük, vagyis a gépjármű rendben tartásáról is.

Elhelyezkedés áruszállítói munkakörben Békéscsabán

Különböző áruszállítói munkakörök megjelenésére az olyan állásportálokon, mint például a BekescsabaAllas.hu már többször is volt precedens. Egyebek mellett alkatrész kiszállítói feladatok ellátására már több alkalommal is kerestek munkavállalókat a portálon keresztül. Egy ilyen jellegű munkakör a kiszállításon túl jellemzően olyan tevékenységeket tartalmaz, mint például a szállítandó alkatrészek összekészítése, a raktározási feladatok elvégzése, illetve a cég szállításért felelős részlegeivel és az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Az említett hirdetések esetében pedig a feladatkör az akciós termékek menedzselésével, a piaci igények felkutatásával és a pénzkezelési teendők lefolytatásával is kiegészültek. Ezenkívül persze egyéb, többek között élelmiszerszállítói pozíciók is elérhetőek voltak már a BekescsabaAllas.hu felületén, vagyis mindenképpen érdemes nyomon követnie a portált azoknak, akik érdeklődnek az áruszállítás iránt.

Az áruszállítói pozíciók jellemzően már akár B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, de természetesen – gépjárműtől függően – magasabb kategóriákra és egyéb vizsgákra is igény mutatkozhat. Fontos elvárás továbbá a vezetői rutin és a helyismeret is. Mindemellett pedig bizonyos személyes tulajdonságok is elengedhetetlenek a helytálláshoz, beleértve a felelősségteljes hozzáállást, a pontosságot, a jó kommunikációs készséget, valamint a kiváló stresszkezelő- és problémamegoldó képességet.