Hogyan lehetsz pénzügyileg tudatos?

A pénzügyi tudatosság kapcsán egyáltalán nem kell őrülten nagy dolgokra gondolni, és nem is szükséges hozzá közgazdasági diploma. Már az is egy óriási lépés a jobb pénzkezelés felé, ha valamilyen módon nyilvántartod és követed a havi/éves kiadásaidat és bevételeidet. Erre napjainkban számos megoldás létezik. Éppenséggel egy Excel-táblázat is alkalmas lehet a célra, de még jobb, ha kifejezetten erre való alkalmazást töltesz le a telefonodra.

Az ilyen szoftverek ugyanis képesek teljes körű kimutatásokkal megvilágítani a pénzügyeidet. Hol költötted a legtöbbet? Milyen célra megy el a legtöbb pénz? Ezzel a tudással a birtokodban könnyedén megteheted a következő lépést, vagyis azt, hogy megszabadulsz a felesleges kiadásoktól. Egy átlagos háztartásban a sok kicsi sokra megy elv érvényesül. Sokszor költünk kisebb összegeket úgynevezett impulzív vásárlások során – vagyis amikor olyasmit veszünk, amit nem terveztünk, de megtetszett nekünk.

Hogyan kerülheted ezt el? Például úgy, hogy pénzügyi tervet, vagy egyszerűbben megfogalmazva családi vagy egyéni büdzsét készítesz, amiben meghatározod, hogy milyen kiadások férnek bele a költségvetésbe. Azt is tisztázd, hogy milyen céljaid vannak, milyen nagyobb kiadásokra szeretnél gyűjteni.

Maradva még egy kicsit az apróságoknál – vagyis inkább az apróságnak tűnő dolgoknál, amik sok pénzt emésztenek fel. Gondolkodj el például azon, hogy mennyibe kerül a bankszámlád fenntartása! Nem járnál jobban egy új bankszámlanyitással egy másik banknál, ami esetleg lényegesen olcsóbb lehet?

Miként segít ez a céljaid elérésében?

Minden lépés, legyen az a megfontolt bankszámlanyitás, a kiadások ésszerűsítése vagy a kiadások nyomon követése, oda vezet, hogy egy-egy hónapban – és így hosszabb távon is – több pénz marad a zsebedben. A már korábban említett telefonos alkalmazások például ebben is nagyon hatékony segítséget nyújtanak. Beállíthatsz egy célt, amit el szeretnél érni, az appban pedig nyomon követheted, hogy milyen ütemben haladsz a megvalósulás felé.

Ha minden hónapban meg tudsz spórolni egy kisebb-nagyobb összeget, akkor semmi akadálya, hogy ezt a pénzt valamilyen formában a jövődbe fektesd. A bankszámlanyitás során például egy megtakarítási számlát is kérhetsz a banktól, ahol gyűjtögetheted a pénzt. Hasonlóan jó megoldás lehet, ha nyugdíjbiztosítást kötsz – főleg, ha a félretett pénzből idős korodban szeretnéd fenntartani a mostani életszínvonalad.

Az is lehet persze, hogy bizonytalan vagy, és nem tudod, milyen megtakarítási forma illene hozzád a leginkább. Ilyenkor érdemes felkeresni egy független pénzügyi tanácsadót, aki támogat a legjobb döntés meghozatalában. Egy ilyen szakember pontosan tudja, hogy milyen megtakarítási forma mekkora hozammal és kockázattal jár.

Legyél kitartó!

Egy nagyobb ház, egy luxusnyaralás, a gyermekek taníttatása, egy önálló vállalkozás indítása – ahány ember, annyiféle álom. Ami közös bennük, hogy hosszú évek kitartó pénzügyi tudatosságára van szükség ahhoz, hogy valóra váljanak. Mi tagadás, bizony könnyű ez idő alatt szem elől téveszteni a célokat és lazítani a pénzügyi szigor gyeplőjén.

De több módszer is létezik, amivel a szemedet a hosszú távú céljaidon tarthatod. Az egyik ilyen a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét. Ez a technika főleg abban támogat, hogy a döntéseidet racionálisan hozhasd meg, anélkül, hogy a múltbéli élményeid vagy jövőbeli – esetleg irreális - álmaid befolyásolnának. A mindfulness ugyanis azt tanítja, hogy mindig a jelenből indulj ki, és mindig vizsgáld meg alaposan önmagad, az érzéseidet egy-egy fontosabb döntés előtt.

Még ezzel együtt is könnyű lehet elcsábulni a mindennapok forgatagában és olyasmire költeni, amire valójában nincs szükséged. Ezt úgy védheted ki könnyedén, ha a megtakarításra szánt pénzt teljesen külön kezeled a megélhetésre szánt összegektől. A megtakarítási számláról már volt szó, de az sem rossz választás, ha a napjainkban népszerű virtuális számlán/pénztárcán halmozod a különböző konkrét célokra szánt összegeket.

Akármilyen kitartó is vagy, évek, és pláne évtizedek alatt menthetetlenül türelmetlen leszel. Folyamatosan ott lebeg a szemed előtt a tágasabb ház, az új autó, a jól menő saját cég. Mivel pedig ezek egyelőre csak álmok, a jelenben kizárólag a lemondást tapasztalod. Éppen ezért fontos, hogy a hosszú távú célt kisebb részcélokra oszd, és megjutalmazd magad, amikor egy-egy ilyen apróbb mérföldkövet elértél.

Kezdd a kis lépésekkel

Nincs mire várni, ha szeretnél pénzügyileg tudatosabb életet élni. Az első lépéseket már most megteheted, például azzal, ha letöltöd a netbankodból az előző havi számlakivonatot és tételesen végig mész a kiadásaidon: mi az, ami impulzív vásárlás volt, mi az, amit már megbántál, és mik azok a tételek, amiket esetleg meg tudsz spórolni a jövőben?

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.