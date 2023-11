A tárlatokat a „közösség és identitás” szavakkal lehet legjobban jellemezni: A „Tandem. Kerékpár és fényképezés” című fotó tárlaton a kerékpárosok közössége jelenik meg. Majd még erősebben megmutatkozik a „Kincset érő közösség” című kiállításon, ahol a régészethez vonzódó önkéntesek munkáját láthatjuk. A harmadik gyűjteményben „Tarsolylemezek, a honfoglaló elit kincsei” címmel pedig a nemzeti identitás még magasabb szintjét lehet megismerni, hisz a tarsolylemezek szimbolikája, jelentéstartalma bepillantást enged őseink világába.

A kiállítások tematikájához családi napok is kapcsolódnak. Az első alkalom a régészet jegyében zajlik 2023. november 18-án 10:00 és 15.00 óra között.

Az Őseink nyomában-Régészeti Nap az Edelényi kastélyszigeten című családi napon lesznek mesterségbemutató műhelyek, köztük kovács, csizmadia, gelencsér, szobrász, ötvös, bronzműves, üveggyöngy, textil és fonál, nemez műhely.

A gyerekeket kézműves foglalkozások, kutatófüzetek és régészeti homokozó várja!

Tárlatvezetések is kapcsolódnak a programokhoz a Tarsolylemezek - A honfoglaló elit és a Kincset Érő Közösség kiállításokban!

A látogatókat vendégváró falatok és meleg tea is várja!

A következő tematikus családi nap témája az Egészség lesz, november 25-én!

A kiállítások a Magyar Nemzeti Múzeum és Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzat közösen a TOP-5.3.2-17-BO1-2021-00002 kódszámú, „Identitás további erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt keretében valósulnak meg.

A Magyar Nemzeti Múzeum három kiállítására folyamatosan várjuk a diákokat is. A diák-tárlatvezetésekre már most számos vármegyei iskola jelentkezett, így több százan érkeznek majd a következő hetekben a kastélyba, hogy megismerjék örökségünket. A tárlatvezetéssel egybekötött foglalkozásokat általános és középiskolásoknak hirdették meg, amely az alsós diákok számára alkotótevékenységgel is kiegészül.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat elnöke, Bánné dr. Gál Bolgárka a kiállításokkal kapcsolatban elmondta, hogy számára kiemelten fontos, hogy a kastélyban vendégül látott tárlatok informatív tartalmát az iskolások megismerjék, mert ők a jövő felnőttjei, ők azok, akik továbbviszik hagyományainkat. – Ez a három kiállítás és az őket kiegészítő informatív foglalkozások ahhoz a korosztályhoz juttatják el értékeinket, amely generációt talán a legnehezebb megszólítani, és kihívást jelentő feladat az érdeklődését hosszasan lekötni. A felgyorsult világgal haladnak a fiatalok, amelyben a mi közös feladatunk, hogy olyan megállókat kínáljunk nekik, amelyek építik őket útjuk során – mondta a programsorozat kapcsán Bánné dr. Gál Boglárka, az edelényi kastélyt fenntartó Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának elnöke. Hozzátette, hogy a diák-tárlatvezetés legnagyobb értéke, hogy megmutatja a jövőt formáló korosztálynak a helyi közösségek erejét, a magyarság múltjának, hagyományainak értékét. Végeredményben olyan iránytűt ad a diákok kezébe, amivel tájékozódni tudnak az életben és hagyományaink ismeretében alakíthatják a jövőt.

PR-cikk