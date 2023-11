Hirdetés 41 perce

Nem érdemes halogatni a téli gumi cserét!

Az idei ősz meglehetősen kegyes volt, még október közepén is voltak kifejezetten meleg napok, ám mostanra már megérkezett az igazi őszi idő. Ez pedig nemcsak a fűtés szempontjából érdekes, hanem az autónk szempontjából is. Aki eddig halogatta az autója téli felkészítését, az jobban jár, ha lassan nekilát, mert egyre hűvösebbek a reggelek, és bizony az autók szélvédőjén is egyre többször jelenik meg reggel a fagy, amit már kaparni kell. És nemcsak a jégoldót és jégkaparót kell bekészíteni, hanem a nyári abroncsokat is itt az idő lecserélni.

PR cikk PR cikk

Forrás: autogumiakcio.hu

Miért nem célszerű már ősszel sem nyári gumival közlekedni? Bár sokan gondolják úgy, hogy a téli gumik ideje télen jön el, hiszen benne van a nevükben, hogy téli gumi, de a valóság az, hogy már ősszel érdemes feltenni a hidegebb idők abroncsait. Persze még mindig tartja magát az a tévhit, hogy a téli gumikat főleg hóban és jégen lehet jól használni, de a helyzet az, hogy nem a hó miatt érdemes őket feltenni, hanem a hideg miatt. A nyári gumik ugyanis 7 fok alatti hőmérséklet esetén már nem érnek el olyan jó tapadást, ezt pedig azt jelenti, hogy egyrészt hosszabb fékúttal számolhatunk, másrészt sokkal erősebb kopással is. A téli gumikat pedig kifejezetten úgy alakítják ki, hogy bírják a hideg hőmérsékletet, és már tartósan 7 fok alatti hőmérséklet esetén érdemes őket feltenni, ugyanis már 5-6 fokos hőmérsékleten is képesek optimálisan működni, és biztonságos vezetési élményt nyújtani. A november pedig már kellően hideg, hogy időpontot foglalhassunk a gumiszervizbe gumicserére – írj az Autógumiakció. Mikor számít túl kopottnak a téli gumi? Jellemzően a gumiszervíz már tavasszal jelzi felénk a nyári gumik felrakásakor, hogy téli gumi megfelelő lesz a következő szezonra vagy sem, de mielőtt felkerülnek a téli abroncsok az autóra, biztos mondani fogja a szakember, hogy érdemes-e feltenni, vagy jobban járunk inkább egy új szettel. Persze magunk is meggyőződhetünk erről, ha szerzünk egy profilmélység mérőt. Bár a jogszabály szerint még 1,6 mm-es profilmélységig közlekedhetünk a téli gumikkal is, viszont a szakemberek azt tanácsolják, hogy 4 mm alatti profilmélység esetén már célszerű új abroncsban gondolkodni. Az ADAC téli gumi teszteredményei objektív képet adhatnak a gumik minőségéről Az új abroncsok kiválasztása persze nem egyszerű, hiszen a kínálat széles, és bizony a mintázati leírások csak csupa szépet és jót állítanak az adott abroncsról. Hogy objektívebb képet kaphassunk a téli gumik minőségéről, érdemes a nemzetközi abroncstesztek eredményét figyelni, mint például az ADAC teszt. AZ ADAC természetesen idén is vizsgálta a téli gumikat, méghozzá két méretben. A közepes méretű kompakt kategóriára jellemző 225/45 R17 méretben a Continental WinterContact TS870, a Michelin Alpin 6, a Goodyear UltraGrip Performance +, és a Dunlop Winter Sport 5 bizonyult a legjobbnak, ezek a gumik értek el ugyanis JÓ minősítést, és kivételes téli teljesítményt. A hobbiterepjárókra jellemző 205/60 R16 méretben hét abroncs is JÓ minősítést ért el, a Dunlop Winter Sport 5, a Michelin Alpin 6, a Goodyear UltraGrip 9+, a Continental WinterContact ST 870 P, a Hankook Winter i*cept RS3, a Bridgestone Blizzak LM 005, és a Firestone Winterhawk 4. Természetesen az idei téli gumi kínált ennél jóval szélesebb, de ezeket a gumikat mindenképp érdemes lehet számításba venni.

