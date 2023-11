Bizonytalan helyzetben

„Nehéz a dolga a katonának”, hogy egy ERGO számból idézzek, de a polgármestereknek se könnyű a 2022. évi orosz- ukrán konfliktus óta – kezdte gondolatait Mályi polgármestere, Viszokai István. Jól emlékszem arra, hogy a háború kitörése előtt jó érzéssel tekintettem a jövőbe – tette hozzá. Majd személyes élményivel folytatta, „jó érzéssel és büszkeséggel töltött el, hogy olyan települést vezethetek polgármesterként, ami mágnesként vonzza a fiatal nagy családosokat, az ide letelepedni vágyókat. A háború kitörése előtt úgy tűnt, hogy a demográfiai robbanással lépést tudunk tartani. A pályázatok útján, az intézményeink férőhelyeit bővíteni tudjuk. Ez a lehetőség sajnos szertefoszlott. Teljesen más stratégiát kellett alkalmaznunk ahhoz, hogy legalább a kötelező feladatokat el tudjuk látni - foglalta össze.

Türelem és prioritások

Csak remélni tudom, hogy a településünkön élők többsége lojális az önkormányzathoz és látja az erőfeszítést, amit annak érdekében teszünk, hogy minél kevésbé lehessen érezni a világszerte és így Mályiba is begyűrűzött negatív hatásokat. Az elmúlt években sok vállalkozás, szolgáltatás tönkrement vagy a csőd szélére jutott. Ezért véleménye szerint, nem várható el senkitől, hogy változatlan szinten teljesítsen, mint a háború vagy a Covid előtt, így az önkormányzatoktól sem. Először a közüzemi díjakat fizetjük be. Az intézményeink fenntartása, (pl. fűtés) a köz-és diákétkeztetés biztosítása, a munkabérek kifizetése is az elsődleges feladatok közé tartozik. Ha marad pénz, azt fejlesztésekre, közösségépítésre fordítjuk, pályázati forrással kiegészítve – részletezte a település költségvetésének tervezését a polgármester.

Az építkezések éve lesz 2024

Több mint, tíz elnyert pályázatot kell a közeljövőben megvalósítani Mályiban. „Néha sok időbe telik, amíg egy pályázatot el tudunk indítani. Volt rá példa, hogy többször kiírtunk közbeszerzést ugyanarra a pályázatra, mert az önrészt nem tudtuk biztosítani. Van, hogy érdemes várni, mert csökkentek az építőanyagárak és a munkadíjak, így több millió forinttal kedvezőbb ajánlatot kaptunk a végén, nem egy esetben” – mondta a polgármester.

Személyi állomány

Nagy gondot fordítunk a meglévő humánerőforrás megtartására – hangsúlyozta Viszokai István. Megbecsüljük az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozóit - nyomatékosította. Majd kiemelte, hogy ha szükséges, a továbbképzésükről is gondoskodnak. „Összességében minden kollégámmal elégedett vagyok. A helyi közösség újjáépítése, az ezzel járó programok előkészítése, lebonyolítása plusz feladatokat rótt mindnyájukra, melyet csupa szívvel, zokszó nélkül végeztek” – mondta Viszokai István.

Helyi bevételek

Gazdálkodásunk alapját az iparűzési és az építményadó teszi ki - mondta. A Mályiban lévő vállalkozások nagy része talpon tudott maradni a gazdasági válság ellenére is. Szerencsére nem csak a lakosság, hanem a vállalkozások körében is népszerű Mályi. Több beruházás kivitelezése folyik egyszerre a gazdasági övezetben. A közeljövőben beinduló vállalkozások nem csak bevételi forrást jelentenek az önkormányzatnak, hanem munkahelyeket is biztosítanak az itt élők számára.

Gazdálkodás

A nehézségek és a rengeteg többlet kiadás ellenére a költségvetésünk rendben van – nyomatékosította a polgármester. Jól gondolkoztunk, amikor minden középületünket utólagos hőszigeteléssel és napelemmel láttunk el. Így az alacsony fenntartási költségek miatt, az energia árak emelkedése nem tudott bennünket két vállra fektetni - mondta Viszokai István polgármester.

Tervek, célok

A távlati tervekben szerepel egy kétcsoportos bölcsőde építése, amire már megkaptuk a támogatói okiratot – számolt be a polgármester. Egy új 3 csoportos óvodára és az általános iskolaépületének tantermekkel való bővítésére lenne a legnagyobb szüksége a településnek, a megnövekedett gyereklétszám miatt - hangsúlyozta. Ezekben a nehéz időkben az országgyűlési képviselőknek sem lett könnyebb a dolga, mint a polgármestereknek. Ha köszönetet kell nyilvánítanom, akkor elsősorban Tállai András országgyűlési képviselőnknek mondanék, mert mint ahogy az Oszkár Gálán szokás megköszönni a támogatást, úgy mi is elmondhatjuk, hogy nélküle nem valósulhatott volna meg jó néhány beruházás, vagy el sem nyertük volna. A fent annyiszor emlegetett önerő költségeinek csökkentéséhez, nem egyszer kaptunk többlettámogatást Államtitkár Úr jóvoltából.

