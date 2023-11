A kereskedelmi képviselői feladatkör

Egy kereskedelmi képviselő egyik legfontosabb feladata az ügyfélkapcsolatok kezelése. Ez magában foglalja az új ügyfelek felkutatását, illetve a már meglévőkkel való kapcsolattartást is. Utóbbi többek között a rendszeres partnerlátogatásokon keresztül kerül megvalósításra, amelynek során a kereskedelmi képviselő egyeztet az ügyféllel az időközben felmerült igényekről, illetve az együttműködéssel kapcsolatos jövőbeli tervekről.

Emellett persze a kereskedelmi képviselőnek új értékesítési célokat is kell jelölnie, amelyek teljesítéséhez új potenciális partnerek felkutatására is szükség lehet. Mindezt gyakran egy átfogó piackutatás előzi meg, amelynek során felméri a piaci trendeket, a jellemző ügyféligényeket, illetve a versenytársak működését.

Később felkeresi a potenciális új partnereket, valamint átfogó bemutatóval szolgál az általa képviselt cég termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Lefolytatja a tárgyalásokat, majd megegyezés esetén tevékeny részt vállal a szerződések előkészítésében és megkötésében. Mindezen teendők persze egyéb feladatokkal is kiegészülhetnek, attól függően, hogy pontosan milyen iparágról és milyen termékek vagy szolgáltatások képviseletéről beszélünk.

Elhelyezkedés kereskedelmi képviselői munkakörben Salgótarjánban

Kereskedelmi képviselői, eladói állás betöltésére Salgótarjánban is adódhat lehetőség. A SalgotarjanAllas.hu kínálatában például már több ilyen jellegű pozíció is megjelent. Korábban többek között fa- és építőanyagok nagykereskedelmével foglalkozó cég is kínálta ezt a lehetőséget. Ezenfelül pedig egyéb értékesítői állások is előfordultak már az említett salgótarjáni állásoldal felületén, amiből kifolyólag mindenképpen érdemes lehet figyelemmel kísérni a portál hirdetéseit.

Az elvárások ezen pozíciók kapcsán rendszerint hasonlóan alakulnak. A középfokú végzettség (érettségi) valamennyi estben alapvető követelmény, csakúgy, mint a felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Ezenkívül mivel a kereskedelmi képviselő munkájának fontos része a partnerek látogatása és az új ügyfelek felkutatása, így a B kategóriás jogosítvány szintén a nélkülözhetetlen feltételek közé tartozik.

Fontos továbbá a kereskedelmi szemlélet és az értékesítői beállítottság, vagy ahogy sokszor nevezik, az „értékesítői véna”. Kiemelkedő jelentőséggel bír a kommunikációs- és tárgyalóképesség is, amit a munkakör részét képező tárgyalások, prezentációk és ügyfélmegbeszélések indokolnak. Elengedhetetlen egyfajta rugalmasság is, hisz nem egy tipikus irodai munkakörről van szó, hanem egy dinamikus pozícióról, ahol alkalmazkodni kell az ügyféligényekhez, például a látogatások és megbeszélések időpontjait tekintve. Mindez pedig egyben a jó szervezőképességet is megkívánja, vagyis, hogy a kereskedelmi képviselő képes legyen hatékonyan és produktívan szervezni mindennapi feladatait.