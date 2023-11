Elhelyezkedési lehetőségek Pécsen

A pécsi álláslehetőségek között kimondottan gyakran lehet találkozni különböző futár állásokkal a szállítás, fuvarozás álláskategóriában. Így van ez a PecsAllas.hu esetében is, amelynek kínálatában például csomagkézbesítő futár pozíció már több alkalommal is előfordult: https://pecsallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas.

Betöltőiknek a feladatai közé tartozik többek között a csomagok felvétele, a kiszállítás, az ügyfelekkel való kommunikáció, az áruk biztonságának megőrzése, továbbá kisebb adminisztrációs teendők ellátása. Fontos szerepet játszanak tehát az egyes kereskedelmi folyamatok lebonyolításában, valamint a vásárlói elégedettség megteremtésében.

Ugyancsak gyakoriak a PecsAllas.hu felületén a kiszállítói, azon belül is az alkatrész kiszállítói munkalehetőségek. Feladatuk, hogy az alkatrészeket és a különböző részegységeket a megfelelő helyekre, például gyártósorokra vagy javítóműhelyekbe szállítsák. Munkájuknak a készpénzes tranzakciók lebonyolítása, a visszárukezelés, valamint kisebb dokumentációs tevékenységek egyaránt a részét képezheti.

Mindemellett pedig gépjárművezetői pozíciók is elő szoktak fordulni, belföldi és nemzetközi fuvarozásra vonatkozóan egyaránt. A legutóbbi ilyen lehetőség esetében élelmiszer szállításhoz kerestek gépjárművezetőt, de arra is volt példa, hogy raklapos/darabos áruk jelentették a szállítás tárgyát. A felelősségek meglehetősen magasak ezen munkakörök kapcsán, hisz egy gépjárművezető jellemzően nem csak a szállításért, hanem az átvett áruk minőségének ellenőrzéséért, a szállítással kapcsolatos dokumentumok kezeléséért, a munkaidő-nyilvántartás vezetéséért, valamint a gépjármű rendben tartásáért, takarításáért és műszaki állapotának figyeléséért is felel.

Mire számíthatsz a futár, szállítói és fuvarozói álláslehetőségek kapcsán?

Az ebben a kategóriában előforduló álláslehetőségekről mindenekelőtt elmondható, hogy változatos követelményeket támasztanak a pályázók felé. Természetesen mindezt nagyban meghatározza maga a gépjármű típusa is, hisz míg a futár és a kiszállítói állások jellemzőn B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, addig a gépjárművezetői és sofőr pozíciók esetében általában magasabb, C+E kategóriás vezetői engedélyre, PÁV vizsgára, GKI kártyára, és egyéb igazolásokra is szükség mutatkozhat.

Jellemzője továbbá az ilyen típusú pozícióknak, hogy gyakran versenyképes fizetést kínálnak, különösen akkor, ha az alapbérhez jutalmak és jutalékok is hozzáadódnak a teljesítmény alapján. A dinamikus munkakörnyezet és a külső munkavégzés lehetősége szintén egy általános velejárója ezeknek az állásoknak, ami különösen kedvező feltétel lehet azok számára, akik változatosságra és némi szabadságra vágynak a munkavégzést illetően.

Persze ezzel együtt bizonyos kihívásokkal is kell számolni, beleértve például az olykor nehéz forgalmi vagy időjárási körülményeket, ami stresszessé teheti a munkát, hisz a szállítások általában határidőkhöz vannak kötve. Emellett a hosszú vezetéssel töltött munkaórák, illetve egyes helyeken a hétvégi vagy ünnepnapokon történő munkavégzési kötelezettség szintén sokak számára okozhat nehézséget.