Ugyancsak a tavalyi kiadvány hasábjain fogalmaztam meg, hogy az elmúlt évek nehézségei a rendszerváltás időszakának nehézségeivel állíthatók párhuzamba. Ezt most is tartom, sőt, azt gondolom, a helyzet tovább romlott. Már ami a kihívásokat illeti. Mert eredményszinten, sikereinket tekintve más a helyzet.

A kihívásokról elég annyi, hogy a világjárvány után a szomszédunkban több mint egy éve háború dúl, a szankciós politika hatása, a hazánkra különösen nagy súllyal nehezedő politikai (főleg brüsszeli) nyomás sok akadályt gördít a fejlődés útjába. Számos, ezen okokra visszavezethető negatív gazdasági következménnyel kell számolnunk, de nem elég számolni velük. Megoldásokat kell tudnunk adni a problémákra. Ezzel enyhítve az emberi, családi sorstragédiákat is, amelyek ebben a helyzetben a legnagyobb igyekezet ellenére is beárnyékolják a hétköznapokat. Éppen ezért felértékelődnek az elmúlt időszak közösen elért sikerei, legyen szó gazdasági folyamatokról vagy a vármegye közösségépítő tevékenységéről.

A gazdasági mutatók és tendenciák alapján kijelenthető, hogy vármegyénk elindult a jó úton, a fejlődés útján. A gazdaság fejlődése húzta magával a többi ágazatot, pozitív hatással volt a térségeink, településeink fejlődésére. Megtaláltuk és megismertük az utat, amelyen haladnunk kell.

Igen ám, de időközben az út megváltozott, és az útvonalon veszélyekkel kell számolnunk, az eddig bevált formulák nem működnek, vagy nem úgy működnek, ahogy megszoktuk. Új kihívásokkal kell szembenézni, és eddig nem tapasztalt kihívásokra kell választ találni. Ezt pedig csak az tudja megtenni, az tud válaszokat adni, aki felkészül, aki tudja, milyen veszélyekre számíthat az úton, és ezek alapján van terve, tudja, merre menjen, hogy végül elérjen céljához. Ha így tekintünk a közeljövőbe, akkor azt látjuk, hogy felkészülten, összefogással teljesíthető feladatunk: a jó úton maradni. Így elérhetünk végső célunkhoz, egy népességét megtartó vármegyéhez. Így elérhetik céljukat a kormányzati támogatások, és megfelelően tudjuk felhasználni az uniós és hazai forrásokat. Ennek köszönhetően olyan környezetben érhetünk el eredményeket, ahol bőven voltak és lesznek is nehézségek, de felkészültünk az előttünk lévő időszakra.

A vármegye önkormányzata kidolgozta a térség fejlesztési tervét, a TOP Plusz alapját. Ehhez több mint 2000 projektötletet rögzítettünk, amely kijelölte a fejlesztés irányait. Így a jövőben is nagy hangsúlyt helyezünk az orvosi rendelők, bölcsődék, óvodák felújítására vagy lakossági szolgáltatások korszerűsítésére; a természeti adottságokra épülő turisztikai-gazdasági beruházásokra, a megújulóenergiatermelés és -felhasználás növelésére vagy a csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésére.

A TOP Pluszból folytatjuk a foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztést, erről szól az új Paktum, a maga 6,539 milliárd forintos európai uniós támogatásával, ahogy folytatjuk a befektetésösztönzési tevékenységünket is. Továbbra is együttműködünk a településekkel, az önkormányzatokkal, a térség országgyűlési képviselőivel a fejlődés érdekében. Feltárjuk és másoknak is megmutatjuk értékeinket, építjük közösségeinket. Haladunk tovább megkezdett utunkon, számolva a veszélyekkel, és ezzel együtt megtalálva a legjobb megoldásokat a kihívásokra.

Pr cikk