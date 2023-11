Az elmúlt években tapasztalt pozitív változásokról, e változásokat generáló intézkedésekről beszélgettünk hazánk egyetlen női vármegyei közgyűlési elnökével, Bánné dr. Gál Boglárkával.

– Milyen tervekkel, illetve konkrét elképzelésekkel kezdtek bele az újabb fejlesztési időszakba?

– A települési önkormányzatok munkájának segítő kezet nyújtva az országban egyedülálló módon létrehoztunk egy tervezőirodát, amelyben geodéták, tervezőmérnökök, szakági tervezők segítik településeink, térségeink további előrehaladását és a TOP Plusz-projektek megvalósítását. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a térségben a foglalkoztatottság javítását is. Az új Vármegyei Paktumban lévő több mint 6,5 milliárd forintos forrás jelentős részét bér és munkaerőpiaci szolgáltatások támogatására fogjuk fordítani. Ami pedig a TOP Plusz többi intézkedéseit illeti, 2027-ig 150 milliárd forint vármegyénk forráskerete, vagyis a megelőző időszakhoz képest is több pénz jut helyi fejlesztésekre. Településeink jól állnak, eddig a TOP Pluszból megítélt támogatás összege valamivel több mint 63 milliárd forint.

– A gazdaságfejlesztés, azon belül a foglalkoztatási mutatók további javítása mellett nagy hangsúlyt helyez az önkormányzat a vármegyei identitás erősítésére is.

– Ez önként vállalt feladatunk, forrásra is magunk pályáztunk. Mi, itt élők és innen elszármazottak mindig is büszkék voltunk és vagyunk vármegyénkre, mindig úgy tekintünk Borsod-Abaúj-Zemplénre, mint otthonunkra. Ez a fajta erős kötődés a kisebb közösségekből indul, a települési közösségeken és értékeken keresztül fejlődik ki, és lesz belőle: vármegyei identitás. Azonban mindezt, az itt élő közösségek értékeit kellő magabiztossággal kell megmutatni másoknak és magunknak is. Tulajdonképpen ezt ismerte fel önkormányzatunk akkor, amikor két évvel ezelőtt útjára indította a vármegyei öntudat erősítését, amihez programokat rendeltünk, és tudatosan elkezdtük felfedezni, feltárni, ezzel megmutatni „magunkat”, értékeinket. Tavaly 365 darab programot valósítottunk meg, amelyen több mint 10 ezren vettek részt. Idén is közel ennyi eseményt vittünk vagy viszünk el a vármegyében élőkhöz. Ugyanakkor ha a vármegyei identitás erősítéséről beszélünk, akkor nyugodtan kijelenthető, hogy kialakult egy új központ, körülötte egy nagyon komoly erőtérrel. Ez a központ az Edelényi Kastélysziget, a körülötte lévő erőtér pedig a sok program, esemény, ami ott valósult vagy valósul meg. Azzal együtt, hogy hazánk egyik legnagyobb és minden bizonnyal legszebb barokk kastélya önmagában megér egy kirándulást, a Magyar Nemzeti Múzeum ideiglenesen három tárlattal van jelen a kastélyban, ahogy tematikus családi napokat is szervezünk, és gyermekprogramokkal is igyekszünk még vonzóbbá tenni a kastélyt. Emellett kezdődik az adventi időszak is, közös gyertyagyújtással vagy szabadtéri korcsolyázással, mindenkit ünnepre hangolva.

PR-cikk