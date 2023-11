Alekszandr Szergejevics Puskin Anyegin című műve november 25-től látható a Miskolci Nemzeti Színházban Kozma Attila rendezésében.

– Maga az alapmű, a történet annyira színpadra való, hogy nem csoda, hogy a táncművészet is szívesen dolgozza fel Puskin regényét. Az ismert irodalmi művek feldolgozása nem újkeletű a Miskolci Balett társulatának, az Anyegin pedig a nagyközönség számára is egy ismert mű, ráadásul az iskolában kötelező olvasmány – így a diákbérletünkbe is bekerült az előadás. Egész biztos, hogy kortárs formában is dolgozták már fel ezt a darabot, de mi most erősen neoklasszikus formában állítjuk színpadra, hiszen a klasszikus technikai tudását a társulatnak még nem látta a miskolci közönség. Spiccen táncolnak, gyönyörű díszletben, pazar jelmezekben – részletezi Kozma Attila, az előadás koreográfus-rendezője, a Miskolci Balett művészeti vezetője.

Formanyelvét tekintve a már említett neoklasszikus stílus jellemzi az előadást, ehhez illeszkedve főként klasszikus zenedarabokat hallhat a közönség az előadás során. – Úgy gondolom, hogy igazán kellemes akusztikai élményt is fog nyújtani az előadás a látvány mellett. Nem akartuk persze, hogy Haydn, Csajkovszkij vagy Rahmanyinov túlsúlyban legyenek, de valóban klasszikus zeneművekkel dolgoztunk. Igaz-Juhász Katalin tervezte a díszletet és a jelmezeket, és azt kell mondanom, hogy a Miskolci Balett történetének talán legmonumentálisabb díszletét láthatják majd a nézők. Nem is beszélve a csodaszép kosztümökről! A cselekmény korszakához közelítve, azonban nem teljesen a kor divatjával azonos jelmezek születtek, hiszen annak a kornak a ruhái nagyon zártak voltak, itt pedig arra is figyelnünk kellett, hogy a táncművészek kényelmesen, szabadon tudjanak mozogni, pláne a grandiózus pas de deux-k során – osztja meg Kozma Attila, aki saját elmondása szerint ehhez hasonló produkciót még nem hozott létre. – Ezzel a formanyelvvel még nem dolgoztam. Ezek tényleg a „nagy operaházi spicc-cipős duettek”, amiket tőlem még nem láthatott a miskolci közönség. Nagyon szerettem, hogy a táncosok is szeretik ezt. Mindegyikük klasszikus végzettségű táncművész és egy kicsit most visszatérhettek a gyökerekhez, oda, amiért feltehetőleg táncosok lettek. A legtöbben balerinák szeretnének lenni kezdetben, és ezek tényleg balerina szerepek. Egy olyan kirándulás volt ez, amibe beleszerettem. Remélem, hogy a nézők is így lesznek majd ezzel – zárja gondolatait Kozma Attila.

Alekszandr Szergejevics Puskin

ANYEGIN

balett

Jevgenyij Anyegin: Dávid Patrik

Tatjána Larina: Harangozó Lili / Adéla Lišková

Olga Larina: Sofia Sulpizi / Martyna Warzocha

Vlagyimir Lenszkij: Filippo Nestola / Mattia Massa

Larina asszony: Kepess Boglárka

Dada: Kocsis Andrea

A Sors: Lukács Ádám

Gremin herceg: Solti Csaba

Olga udvarlója: Vittorio Petrillo

Hercegnő: Mátyás Flóra

Muzsik: Andrii Ivanov

Gremin szárnysegédje: Wenhardt Levente

Dáma a bálban: Elena Gil Fernandez

Tiszt: Ondřej Potužnik

Cselédlány: Darmos Alíz, a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium növendéke

Tatjána és Anyegin levelei Czvikker Lilla és Szőcs Artur hangján szólalnak meg, Áprily Lajos fordításában.

Díszlet- jelmez: Igaz-Juhász Katalin

Dramaturg: Kozma Attila

Koreográfus asszisztens: Solti Csaba, Kozma Johanna

Fény: Verebélyi István

Videó: Hajdufi Péter

Ügyelő: Budai Réka / Együd Tünde

Rendező-koreográfus: Kozma Attila