A cím elnyerése végtelen büszkeséggel töltötte el a szálloda vezetését és dolgozóit – mondta Bágyi Péter szállodaigazgató, aki mindezt nemcsak szakmai teljesítményüknek tulajdonította, hanem a vendégeiknek ás Sárospatak lakosainak. „Ez egy hatalmas mérföldkő számunkra, a jövőben is minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy szállodánkban átélhessétek a tökéletes pihenés és feltöltődés élményét, Sárospatak különleges és egyedi történelmi hangulatával fűszerezve!” - nyilatkozta akkor a szállodaigazgató.

Rákóczi-vár, Vörös-torony, Megyer-hegyi Tengerszem

Sárospatak méltán kedvelt úti cél, hiszen számos híres látnivaló és gasztronómiai különlegesség is fellelhető itt. Ahhoz, hogy kellőképpen fel tudjuk fedezni a környéket érdemes több napra tervezni és egy olyan szálláshelyet foglalni, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ilyen például a Hotel Bodrog, amely élményben részesíti mindazokat, akik ellátogatnak hozzájuk, Magyarország egyik legjelentősebb középkori településére. A Sárospataki Rákóczi-vár Magyarország egyik legismertebb vára, a város méltán híres műemléke. A hazai késő reneszánsz építészet legértékesebb együttesei közé tartozik. A Bodrog partján álló eredeti épületet Perényi Péter főispán 1534 és 1542 között építette családi székhelyként. A Hotel Bodrog egyik különleges programja a várban szervezett reneszánsz lakoma, ahol egyedi környezetben, a korabeli receptúrák alapján elkészített ételeket szolgálnak fel.

Modern szállodakörnyezetben

A Hotel Bodrog egy nagy múltú szálloda Sárospatak történelmi városközpontjában. A negyven éve megépült épület egyik oldala a sárospataki történelmi városnegyedre néz, míg másik a Zempléni-hegységre. Minden vendég ízlése szerint választhat, hogy ott tartózkodása alatt inkább a természetben vagy az épített környezetben kíván gyönyörködni. A hotel a korszakoknak megfelelően mindig megújult és követte az aktuális trendeket. 2022 tavaszára egy teljeskörű felújításnak és átépítésnek köszönhetően az összes szoba, a teljes wellness részleg, az étterem, valamint a közösségi terek is megújultak, így elnyerve a hotelnek **** Superior minősítést. A belsőépítészeti koncepció megálmodásakor a közös terekben, illetve a 48 superior és prémium szoba mindegyikében exkluzív környezetet kívántak teremteni. A falfelületek különleges kialakítása mellett mindenekelőtt a színben és formában a térhez leginkább igazodó bútorok elhelyezésére fektették a hangsúlyt.

Panorámás wellness

A kifinomult ízlés az ELIX wellness & spa részlegben is magas fokú funkcionalitással, valamint a modern belső tér elegáns térfelhasználással párosult. Itt egy panorámás élmény-wellness teraszt is kialakítottak hideg vizes merülőmedencével, kültéri jacuzzival, illetve panoráma finn szaunával, ahol rendszeresen tartanak úgynevezett szaunaszeánszokat. A beltéri wellness részlegben feszített víztükrű medence, gőzfürdő, jacuzzi, infra-, és aroma szauna is található, de számos masszázsszolgáltatás is igénybe vehető.

Fotó: György Palkó

Modern gasztronómia

Az utcáról nyíló, nemrég elkészült Héliosz bisztróterasz egyaránt látogatható a nyári időszakban és hideg időben is. A terasz elnevezése a görög napisten előtt tiszteleg. Azonban nem kell szállóvendégnek lennünk ahhoz, hogy egy jót együnk ezen a különleges helyen. Az infrafűtéssel felszerelt télikertben a hóesést nézve is lehet élvezni a szomszédos díszpark látványát. Elnevezéséhez méltóan a kínálat nagyszerű görög ételeket vonultat fel, természetesen egy **** Superior minősítéshez méltó, korszerű tálalásban és ízvilágban megalkotva. A fogások mellé házi limonádé, finom koktélok és görög italkülönlegességek dukálnak.

Az isteni nedű

Ha Tokaj-Hegyalján járunk, akkor kihagyhatatlan a pincelátogatás, valamint a borkóstoló. A világhírű tokaji bor önmagában is különleges ízélmény, még inkább akkor, ha egy ételkölteményhez társítjuk. A Hotel Bodrog éttermében minden ételhez tökéletesen társított bor is kóstolható, melyet akár céges rendezvények során is kipróbálhatunk. A szállodában két természetes fénnyel megvilágított, légkondicionált és sötétíthető konferenciaterem is található.