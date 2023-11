„Kondó község önkormányzata ebben az évben is a lakosság megsegítését, kulturális és infrastrukturális környezetének jobbá tételét tűzte ki legfontosabb céljául – kezdte Fajder Gábor polgármester, majd így folytatta: – Az idén is megtartottuk a falunapot, amelyet a II. Kondói Töltöttkáposzta Fesztivál néven rendeztünk. Minden lakos vendégünk volt egy adag töltöttkáposztára és többek között a Kiscipő zenekar tette átlagon felüli eseménnyé rendezvényünket. Tervünk az, hogy a Pitypalatty-völgy egyik legrangosabb eseményévé emeljük a Kondói Töltöttkáposzta Fesztivált. Köszönetet mondunk Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, támogatja és segíti elképzeléseinket. Ezt alátámasztja, hogy jelenleg két, több milliós pályázatunk is az előkészítés szakaszában jár, melyből az egyik Kondó turisztikai kiemelkedését, míg a második a gazdasági növekedését szolgálja majd, egy Ipari Park megépítésével. Itt szeretném megemlíteni a településünkön húsz éve működő Harica Dalkör tevékenységét, amely nem csak önkormányzati, egyházi ünnepségeken szerepel, hanem távolabbi településekre is jó hírünket viszi. Köszönjük a dalkörnek és Soltész Kálmánné vezetőjüknek ezt a tiszteletteljes és közösségépítő munkát.”

Fajder Gábor polgármester és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő.

Karácsonyra csomagot adnak

„A múlt és a jelen szorosan összetartozik, jó érzés az, amikor az unoka szolgálja ki, és adja a műsort az idősek napján – folytatta a település első embere. – Köszönjük nekik, hogy eljöttek és az unokáknak, mert ők is fontosnak tartották, hogy megtiszteljék rendezvényünket. A műsort Jenei Gábor és Simon Boglárka adta, akikkel együtt énekelt a közönség. Megrendezésre került az Országos Autómentes Nap is, amely leginkább az óvodásoknak szolgáltatta a legnagyobb élményt, hiszen még egy rendőrautóba is beülhettek. Köszönjük a rendőreink jóakaratú hozzáállását, mert elmondták a megjelenteknek, hogy a biztonságukért dolgoznak és csak a rossz embereknek kell tőlük félniük. A falugondnoki szolgálat két éve működik, és ahogy az idő, úgy az igénybevétel is növekszik, akár orvosi kezelésre, akár nagybevásárlásra, vagy okmányirodába való eljutás a cél. Az év hátralévő időszakában tervezzük, hogy a kicsiknek ismét eljön a Mikulás és amíg ideér, a színpadon gyerekműsorral könnyítjük a várakozást. A település minden lakóját várjuk a falu karácsonyfája díszítésére, ahol zsíros kenyér, forralt bor és meleg tea vár a résztvevőkre.

A támogatásokról: az idén is minden itt élő családhoz eljut az önkormányzat karácsonyi csomagja, amelyet megpróbálunk az évek alatt felgyülemlett tapasztalatok alapján összeállítani. A tűzifa pályázaton 47 köbméter szociális tűzifára nyertünk támogatást, várhatóan január közepén osztjuk ki az arra leginkább rászorultak között. A jövőt illetően túlzásokba nem esek: sok megoldandó feladat vár még ránk, folytatjuk a megkezdett utunkat és nyitott szemmel figyelünk minden olyan lehetőséget, mely a falut előre, de falusi jellegét megőrizve szolgálja az itt élőket.”

