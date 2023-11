A Golden Palace Göd prémium nyugdíjas apartmanház Göd zöldövezetében, egy több mint hét hektáros, hatalmas ősfás parkban található, benne fürdésre, horgászásra, csónakázásra is alkalmas tóval, amely tökéletes élettér az idős korosztály számára a minőségi, aktív életre.

A teljes közművekkel, korszerű, modern klimatizációval ellátott, igényes, tágas, panorámás, világos apartmanok élethosszig tartó bérlésére nyílik lehetősége azoknak, akik szeretnék mindennapjaikat kényelmes körülmények között élni, és széleskörű szolgáltatások közül válogatva megtalálni a számukra megfelelő szolgáltatási csomagot.

Forrás: Golden Palace

A szolgáltatások között megjelenik az otthoni szakápolás, a gyógytorna, de egyéni szükséglet szerint elérhetőek különböző fiziko- és fizioterápiás szolgáltatások is. Az Apartmanház Wellness részlege beltéri, kényelmi medencével, pezsgőfürdővel, szezonálisan kültéri medencével és különleges hangulatú szaunavilággal is várja az itt lakókat, így nap mint nap hódolhatnak a vizek szerelmesei is hobbijuknak. A pihentető élmény mellett a mindennapos úszás hozzájárulhat az egészségi állapot megőrzéséhez, annak javításához. A korszerű gépparkkal felszerelt konditerem mindenki számára is lehetőséget kínál a mindennapos testedzéshez, egyéni, csoportos foglalkozások során egyaránt.

Forrás: Golden Palace

A Golden Palace Gödben olyan, Magyarországon még nem elterjedt életformát kínálnak, amely a minőségi lakhatáson túl a prémium életvitelre, kikapcsolódásra is kellő hangsúlyt fektet. Az apartmanok lakóinak a fodrászatban, a kávézóban elérhető termékek és szolgáltatások teszik még inkább felhőtlenné és kényelmessé a hétköznapjaikat.

Forrás: Golden Palace

A Golden Palace Göd működési modellje nem idősotthoni forma, hanem attól egy jelentős mértékben eltérő ún. nyugdíjas apartmanház. A beköltöző egy nagyon biztonságos polgárjogi szerződés alapján élethosszig tartó bérleti jogviszonyt létesíthet az apartman használatára vonatkozóan, illetve különböző egészségügyi és más szolgáltatásokat tartalmazó csomagok közül tud választani.

A Golden Palace Göd csapata fontosnak tartja azonban a kulturális szórakoztatást és a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló kezdeményezéseket is, ezért az épület felét a minden igényt kiszolgáló apartmanok adják, a másik felét pedig az egyedülállóan nagy méretű és felszereltségű hangulatos közösségi terek, amelyek megteremtik a kellemes és hasznos időtöltés lehetőségét.

Az apartmanházban szemet gyönyörködtető színházterem és moziterem található, melynek pompája magával ragadó.

A parkban a kellemes sétányok hívogatóak, az itt található ökomenikus kápolnában felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki gyakorolhatja vallását. „A Golden Palace Göd nyugdíjasházban az autonóm életmód teljes megtartása alapvető, a szolgáltatások kifejezetten azokra az igényekre fókuszálnak, amelyeket az odaköltözők megfogalmaznak.

Olyan, elsősorban 65. életévüket betöltött, aktív, élménydús mindennapokra vágyó lakókat várnak, akik biztonságban szeretnék magukat tudni akkor is, ha a későbbiek során rövidebb vagy hosszabb időre gondozásra, ápolásra lenne szükségük.

Forrás: Golden Palace

A főépület melletti épületekben olyan 1-2 személyes, közvetlen kertkapcsolatos, akadálymentes fürdőszobákkal felszerelt szobákat is létrehoztak, ahol azok számára is lehetőséget biztosítanak, akik akár 24 órás ápolásra, szakápolásra szorulnak, vagy például demenciával élnek, vagy éppen mozgásukban erősen korlátozottak. Itt olyan szolgáltatási csomagok is választhatóak, amikor az ellátásra átmentileg van csak szükség.

A Golden Palace Göd teljes komplexuma saját forrásból épült meg, a jelentős szakmai tapasztalattal és elhivatottsággal rendelkező munkavállalók pedig a nap 24 órájában rendelkezésre állnak az odaköltözőknek.

Forrás: Golden Palace

A Golden Palace Göd vezetése abban bízik, hogy az apartmanház nemcsak az ideköltözők, illetve a jelenleg és a későbbiekben itt munkát vállalók számára nyújt kellemes légkört, hanem Göd városának is gyönyörű ékkövévé válik.

Bővebb információt a https://www.goldenpalacegod.hu/ oldalon, illetve a +36 70 62 11 222 számon kaphatnak.

Email: [email protected]