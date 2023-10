Hogyan spóroljunk az élelmiszereken? Első pillantásra ez egy nehéz kérdés. De ne keseredjen el, mert számos lehetőségünk van rá. De hogyan is kezdjünk neki? A kialakult krízishelyzetek válságkezelést igényelnek, és ez vonatkozik az élelmiszer-vásárlások menedzselésére is. Egy hétköznapi magyar család az elmúlt hónapokban több ezer forintos élelmiszerárak növekedését érezte. Az a tény, hogy az élelmiszerárak emelkednek, tény. Ugyanakkor a második tény az, hogy az élelmiszer-pazarlás még mindig az egyik legnagyobb hulladék, amit elpazarolunk. Néhány tippnek köszönhetően taktikusan, gazdaságosan, változatosan és egészségesen vásárolhat majd.

Készítsen heti menüt

Már lehet, hogy elcsépelt tanácsnak hangzik, de valójában így pénzt takaríthat meg. Készítsen menüt egész hétre, ha nehezen megy, akkor legalább egy-két napra előre. Ha tudja, mit fog főzni, akkor csak a szükséges alapanyagokat vásárolja meg. Ellenkezőleg, ha gondolkodás nélkül elmegy az élelmiszerboltba, azt is megveszi majd, amire igazán nincs is szüksége. Bevásárlása megtervezésekor segítségére lehet a Kaufino akciós újságokat és kedvezményeket összegyűjtő portál, mely segítségével összeállíthatja bevásárlólistáját kedvező árú termékekkel.

Használja fel a maradékot is

Egy okos háziasszony nem dob ki semmit, szinte minden ételmaradékból készíthető valami. Nagyanyáink mindig is tudták, hogyan lehet régi péksüteményekből valami jó ételt varázsolni, például a szárazabb zsemlét vagy kenyeret tojás- esetleg csirke töltelékbe teheti, de készíthet belőlük házi galuskát is, de akár zsemlemorzsaként is ledarálhatja. A kifli és a pékáru készítmények kedvező áron beszerezhetők a Penny újságok és Penny akciós újságok hasábjai segítségével. Érdemes vásárláskor ellenőrizni a termék lejárati dátumát is. A „fogyasztható” kifejezés egy kicsit kötelező érvényű – olyan élelmiszerekre vonatkozik, amelyeken a lejárati idő után megjelenhetnek a romlás első jelei, ezért az élelmiszerek állapotára és minőségére fokozottan oda kell figyelni, amikor később fogyasztják. Ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztás után két nappal már nem ehető. Csak ellenőrizni kell őket megfelelően, vagy hőkezelni kell. Ha a csomagoláson a „felhasználható” dátumot találja, akkor sem történik semmi, ha néhány nappal akár héttel túllépünk rajta. Ezt a kifejezést a sértetlen csomagolású, nem romlandó élelmiszerekre használják, ahol csak útmutatásul szolgál, hogy megtudjuk, melyik spagetticsomagot használja most és melyiket legközelebb. Különös figyelmet kell fordítani az üvegpalackos húskonzervekre vagy húskészítményekre. Ha a romlás legkisebb jelét mutatják, szabaduljunk meg tőlük.

Állítsa fel a heti, ill. a havi költségvetését

A fix költségvetés, vagyis, hogy mennyit költhet egy hét alatt, szintén kiváló trükk. Ügyeljen arra, hogy rövidebb időszakra készítsen költségvetést, így könnyebb és jobb lesz az Ön számára. Ha szeretné végigvinni ezt a tervet, még jobban jár, ha készpénzzel fizet az élelmiszerboltban. Igaz elektronikus kort élünk és szinte mindenhol már kártyával fizetünk. Ezzel szemben, amikor kiveszi a pénzt a tárcájából, és fizikailag a kezében tartja, láthatja, mennyit költ és mennyi maradt. Bebizonyosodott az is, hogy ha éhesen megy bevásárolni, akkor is sok szemetet dob a kosárba. Az agy tudat alatt az éhségre fókuszál, ezért a szem megeszi azt is, amit valójában nem tud bejutni a gyomorba.

Saját táskával történő vásárláshoz

Rég elmúltak azok az idők, amikor annyi táskát téphettünk le a pénztárnál, amennyi a vásárláshoz kellett. Ma a táskákért pénzt kell kifizetnünk. Íme tehát egy egyszerű módszer, amellyel még többet spórolhat vásárláskor: találj ki saját vászontáskáját, amit számtalanszor használhat vásárlása során.

Válasszon kisebb kosarat

Amikor belép az üzletbe, általában többféle kosár közül választhat. Mindig az arany középutat válassza. Ha egy nagy kosarat választ, és a vásárlás végén félig üres maradt, a pszichológia szerint megpróbálná megtölteni. Ezért válasszon egy kisebb bevásárlókosarat, amelyet megtölthet a listán szereplő élelmiszerekkel.

A pénztárgép ellenőrzése

Végül ne felejtse el ellenőrizni a pénztárnál kapott nyugtát. De nem otthon, hanem még a boltban. Egyes üzletekben a pénztárgépek közelében van egy hely, ahol leteheti a vásárlást és tanulmányozza a blokkot. Így nem zavar senkit. Ha eltérést talál, azonnal megoldhatja az információn, és nem kell visszatérnie az üzletbe.