Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiacra segítését támogatja civil együttműködéseken keresztül több helyszínen, ősztől pedig Miskolcon és környékén is „A McDonald’s a pályakezdők foglalkoztatásáért” elnevezésű program. A hazai McDonald’s a United Way Magyarország közös programjában immár öt városban hirdetett pályázatot helyi civil szervezetek számára. A nyertes pályázó programja még az idei évben elkezdődhet.

A hazai McDonald’s nagy hangsúlyt fektet arra, hogy azokban a régiókban, amelyekben működik, ne csak szolgáltatásaival és termékeivel legyen jelen, hanem a helyi közösség aktív támogatójaként is meghatározó szerepet töltsön be. Az ország egyik legnagyobb pályakezdőket és diákokat foglalkoztató rendszere most Miskolc és környékén is a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiacra történő belépését támogatja. A sikeres program keretén belül az étteremlánc Ózd, Kisvárda, Baja és Szolnok után a Miskolcon és környékén működő helyi civil szervezetek azon kezdeményezéseihez nyújt támogatást, amelyek a hátrányos helyzetű fiatalok készségeinek fejlesztését, valamint elhelyezkedési esélyeinek növelését valósítják meg.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy a „McDonald’s a pályakezdők foglalkoztatásáért” programunkkal immár az ötödik hazai városba érkeztünk meg, és a projektsorozat ózdi, kisvárdai, bajai és szolnoki állomásai után Miskolcon is hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiacra történő belépését tudjuk elősegíteni. A McDonald’s az ország egyik legnagyobb munkáltatója és épp ezért kiemelten fontosnak is érezzük, hogy támogassuk a fiatal munkavállalókat és segítsünk nekik az elhelyezkedésben” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

A program miskolci szakaszának első lépéseként a United Way Magyarország szakmai segítségével, meghívásos pályázat útján választják ki azokat a helyi civil szervezeteket vagy intézményeket, amelyek a környékbeli fiatalok társadalmi mobilitásának elősegítésén jelenleg is aktívan dolgoznak, és olyan projektet terveznek, amelyet a program támogatásával 2023-2024 folyamán Miskolcon és környékén valósíthatnak meg. Az érintett helyi szervezetek, intézmények és egyesületek képviselői a Miskolcon rendezett programindító civil fórumon, a helyi fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos problémák feltárása után közösen keresték a pályázati úton megvalósítható megoldásokat.

„A United Way Magyarországnál hiszünk az összefogás erejében. Azt tapasztaljuk, hogy mélyreható és tartós társadalmi változásokat csak együttes erővel lehet elérni. Éppen ezért kisebb közösségi célok elérése érdekében is együttműködésre bíztatjuk a civil szervezeteket, amely a „McDonald’s a pályakezdők foglalkoztatásáért” programban például úgy is megnyilvánul, hogy a rendezvényen résztvevő szervezetek a pályázat egyik feltételeként partnerségben pályázhatnak majd, és nyerhetnek támogatást.” – mondta Szikszay Zsuzsa, a United Way Magyarország programokért felelős vezetője.

A pályázatok értékelése és a nyertes szervezet kiválasztása novemberben várható.

