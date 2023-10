Fedezd fel a cirkusz varázsát!

A Hungária Nagycirkusz nyolcadik generációs cirkuszdinasztia, Magyarország egyik legnagyobb utazó cirkusza. Immár 19-éve alakult, az Ádám- és Wertheim-dinasztiákból. Országos turné, Magyarország egész területén jelen vannak.

A társulat minden évben minőségi új műsorral, kiemelkedő színvonallal, világhírű és díjnyertes produkciókkal várja a nagyérdeműt. A 2023-ban is tradicionális cirkuszi előadás, lélegzetelállító produkciók a porondon és a kupolában, a jókedv garantált, csalódni biztosan nem fog senki.

A 2023-as új műsor attrakciói:

"The Laser Man" - szemet elkápráztató lézer show

Különleges csemegeként érkezik a "The Laser duo", ami egy lenyűgöző Las Vegas-i lézershow-t varázsol a színpadra. Először csodálhatod meg ezt az elképesztő előadást Magyarországon, kizárólag a Hungária Nagycirkuszban. Az Ádám család fiatal generációjának lélegzetelállító produkciója.

Novákovics Noémi

A Fővárosi Nagycirkusz után, a Hungária Nagycirkusz porondján látható adrenalindús produkcióival a fesztivál különdíjas artista művésznő, a cirkuszdinasztia 8. generációjának képviseletében.

Ádám Henrik - Izgalom, látványosság!

Az Ifjúsági Nemzetközi Cirkuszfesztivál aranyérmes győztese. Készülj, mert ő 6 méter magasan egyensúlyoz majd egy kifeszített drótkötélen, ami igazi lélegzetelállító látvány lesz! A Dnipra Nemzetközi Junior cirkusz fesztivál arany díjazottja!

Ádám Liliána Angelina - bravúros lábzsonglőr produkciójával

Pörgő trankák és labdák szimbiózisa.

A társulat legifjabb fellépői, akik szintén a 8.generációt képviselik a családban:

Ádám Jordan - zsonglőrszámával.

Karikák, labdák, buzogányok és tüzes fáklyák a levegőben!

Ádám Jamina - hullahopp valamint, valamint légtornász produkciójával

Báj, kecsesség, hajlékonyság.

Látványosság, izgalom, extrém produkciók

Egzotikus állatok karavánja a porondon: sivatagi púpostevék, dromedárok, afrikai watusik, perui lámák, alpakák! Shetlandi mini pónik és Noriker lovak különleges produkciója, szimbiózisa.

A kolumbiai Raidersperes csapat olyan adrenalinsokkot hozott, mint a motoros trükkök a halálgömbben, ahol három bátor motoros pilóta tárja a közönség elé káprázatos mutatványait.

Először Magyarországon a Hungária Nagycirkusz porondján Berty Baldera, a Szentpétervári Nemzetközi Cirkusz Fesztivál díjnyertes bohóca lesz látható.

További információ és jegyfoglalás: http://www.hungarianagycirkusz.hu/jegyfoglalas.html

Azt hitted, hogy a cirkusz csak a gyerekeknek szól? Gondold újra! A cirkusz lenyűgöző, világszínvonalú produkciói olyan élményeket kínálnak, amelyek nem csak a legkisebbeket varázsolják el.

Emlékszel még arra az érzésre, amikor gyermekként először láttad a cirkuszi előadást? A lélegzetelállító mutatványokra, a kacagásra, a csodára? Azok a pillanatok most is itt vannak, és várják, hogy újra átélhesd őket! A 20-30 éves korosztály számára is különleges élményt nyújt, felelevenítve a régi emlékeket.

Vedd meg jegyed és gyere el 2023. október 13. és 23. között Miskolcra, a József Attila út 48. szám alá, és engedd, hogy a cirkusz újra elvarázsoljon!

Terjeszd a hírt, hozd el barátaidat, partnered vagy akár a munkatársaidat is, és töltsünk együtt egy felejthetetlen előadást.

Pr cikk