Elhelyezkedési lehetőségek a gyártás és termelés területén

A szolnoki álláshirdetéseknek mondhatni rendszeresen visszatérő szereplői a különböző gyártói és termelői álláslehetőségek. Ilyen például a minőségellenőr pozíció, aminek felbukkanására több esetben is volt már precedens a város egyik kedvelt állásportálja, a SzolnokAllas.hu felületén. Egy minőségellenőr feladata, hogy megbizonyosodjon a legyártott termékek előírásoknak, szabványoknak való megfeleléséről. Ezt többek között különböző méréseken keresztül teszi (pl. méret, súly stb.), aminek segítségével ki tudja szűrni a specifikációknak nem megfelelő termékeket. Munkájáról részletes dokumentációt vezet, továbbá javaslatokat tesz a gyártó csapatok számára a folyamatok javítása, a későbbi hibák elkerülése céljából.

Szintén képezték már részét a gépkezelői állások a SzolnokAllas.hu lapnak. A gépkezelők alapvető feladata, hogy a munkakörüknek megfelelő gépet, például CNC gépeket, gyártósori berendezéseket vagy más speciális gépeket működtessék, beállítsák, illetve kalibrálják. Munkájuk során szigorúan követniük kell a gyártásirányítási utasításokat és specifikációkat annak érdekében, hogy a termékek vagy alkatrészek megfeleljenek a minőségi szabványoknak. Mindezen kívül a munkakörük részét képezi a megelőző karbantartási feladatok, továbbá kisebb problémák esetén a javítási munkák elvégzése is.

Végezetül pedig az összeszerelői munkákról sem feledkezhetünk meg, amelyek egyszerű gyártósori, valamint szaktudást igénylő komplexebb összeszerelési tevékenységeket is magukban foglalhatnak. Előbbi állástípusok jellemzően semmilyen iskolai végzettséget nem igényelnek, szinte bárki által eséllyel megpályázhatóak. Utóbbiak kapcsán viszont általában elvárt a szakmunkás bizonyítvány, például a gépszerelő vagy lakatos képesítés megléte.

Mire számíthatsz a gyártói és termelői munkák kapcsán?

A gyártói és termelői munkák egyik fontos előnye a stabilitás, hisz a gyártás és termelés alapvető része a gazdaságnak, továbbá az ilyen jellegű pozíciókat általában tőkeerős cégek kínálják. Számos szolnoki gyár tartja továbbá fontosnak a munkavállalói továbbképzését, így biztosítva ezzel a karrierépítési lehetőségeket. Végezetül pedig a bérezés kapcsán is akadhatnak pozitívumok, hisz a magas szaktudást igénylő munkakörökben akár magas fizetésekre is szert lehet tenni.

Mindemellett persze – mint minden munkának – a gyári pozícióknak is megvannak a maga hátrányai. Ezek közé tartozik például a fizikai megterhelés, hisz a gyári és termelői munkakörök sokszor nem éppen a könnyedségéről híresek. Sokaknak nehéz lehet a monotonitással is megbirkózni, egyes gyártósori munkák ugyanis folyamatosan ismétlődő tevékenységekkel járnak. Mindemellett pedig a stressz is magas olykor, mivel a termelési számokat a megadott határidőkre hozni kell, s ez generálhat egyfajta feszültséget a munkavégzés során.