„A jól megszokott beruházások és fejlesztések Sajóvámos településen az idén is folyamatosan zajlanak – kezdte Váradi Lajos polgármester, majd így folytatta: – Jelenleg három nagy, pályázati beruházásunk van folyamatban: a Közösségi Ház felújítása 249.994.800 Ft-ból, az ipari park kialakítása a Nevelők utca menti gazdasági zónában 780.000.000 Ft-ból, valamint a külterületi közutak fejlesztése is zajlik, 208.127.422 Ft-ból. A Közösségi Ház projektjének befejezésével kijelenthetjük, hogy az elmúlt kilenc évben sikerült a faluban lévő összes közintézményünket rekonstrukció alá vetnünk, így esztétikailag és energetikailag is megfelelnek a mai kor követelményeinek. Az előző évekhez hasonlóan a TAO keretein belüli sportfejlesztések ebben az esztendőben is megtörténnek, akárcsak a járda- és a korlátfelújítások, valamint kisbusz vásárlása is folyamatban van. Színes programok és rendezvények várták és várják a lakosságot és az idelátogató vendégeket.”

Sajóvámosi Sportpálya - járdaépítés

Programjaikról „A nemzeti ünnepek mellett számos rendezvényt valósítottunk meg – folytatta Sajóvámos első embere, aki hozzátette: – Cím - szavakban: toros-, nő- és családi nap, pincebál, Szent István-napi ünnepséggel egybekötött falunap, szüreti felvonulás, idősek napja, mikulásünnepség és -futás, mindenki karácsonya, szilveszteri bál. Községünkben a gyerekprogramok is hagyománnyá váltak, például: tavaszi-őszi játszóház és nyári gyerektábor várták a kicsiket és a nagyokat. A közfoglalkoztatottak létszáma az elmúlt időszakban hetvenről tizenötre csökkent. Az elmúlt években sok fejlesztés valósult meg közfoglalkoztatás keretében: a temetőben lépcső építése, a filagória és a pince kivitelezése, továbbá a járdák javítása. Most a közterületek és a játszóterek tisztántartása, a település virágosítása, parkosítása tartozik a feladataik közé.”