Sokszor elmondtam, hogy kiemelten fontosnak tartom a helyi közösségek, ezzel pedig a vármegyei identitás erősítését. Mi, itt élők és innen elszármazottak, mindig is büszkék voltunk és vagyunk származásunkra, mindig otthonként tekintünk Borsod-Abaúj-Zemplénre. Ez rendkívül erős kapocs, amely összeköt bennünket. Ugyanakkor ez csak a piramis csúcsa. Hiszen ez a fajta erős kötődés a kisebb közösségekből indul el, a települési közösségeken és értékeken keresztül fejlődik ki és lesz belőle összeségében: vármegyei identitás, hogy azután életünk végéig elkísérjen az összetartozás érzése. Azonban mindezt, az itt élő közösségek értékeit, mintha nem tudnánk kellő magabiztossággal megmutatni másoknak, mintha saját magunk is támogatásra, megerősítésre várnánk sokszor.

Tulajdonképpen ezt ismerte fel a Vármegye Önkormányzata akkor, amikor másfél évvel ezelőtt útjára indította – a helyi közösségeken és értékeken keresztül – a vármegyei identitás erősítése projektet. Ehhez programokat rendeltünk, és tudatosan elkezdtük – gyakran újra – felfedezni, feltárni és ezzel megmutatni „magunkat”. Az elvégzett munkát a települések lakói jelenlétükkel, vezetőik pedig támogatásukkal ismerték és ismerik el. Tavaly 365 darab programot valósítottunk meg, amelyen 11 ezren vettek részt személyesen. Így nem volt kérdés a folytatás!

Idén is közel ennyi eseményt vittünk vagy viszünk el Önökhöz, és azért a múlt idő, mert sok programelem már megvalósult, mint például a kertmozi vagy több, nyári települési rendezvény, ahol személyesen is találkozhattunk egymással.

Sok programelem azonban még előttünk van. Ősszel kezdődik az új tanév, így az iskolásokhoz, a fiatalokhoz is szólnak majd különböző programjaink, amelyek segítenek például a pályaválasztásban, a pénzügyi tudatosság elérésében vagy a vállalkozóvá válásban. Folytatjuk a nagy sikerű, szintén iskolásoknak szóló, az iskolai tananyaghoz illeszkedő színdarabokat bemutató színházi előadás-sorozatot és azt a klímavédelmi roadshow-t is, amely a környezetünk megóvásához szükséges alkalmazkodó és innovatív gondolkodásmódot adja át játékos formában ennek a korosztálynak. Ősszel a diákok mellett a szépkorúaknak is újra kínálunk programokat, fókuszban az egészségmegőrzés, az ismeretterjesztés és persze az egymással való kapcsolattartásuk segítése áll.

Így tehát egészen ez év végéig az „Identitás további erősítése” programjaival ott leszünk nagyon sok vármegyei településen. Ugyanakkor kaptunk e nemes és önként vállalt feladat mellé egy hatalmas lehetőséget is, az Edelényi Kastélysziget üzemeltetését. Vagyis inkább úgy pontos a megfogalmazás, hogy megkérdezték, vállaljuk-e, és igent mondtunk. Igent mondtunk, mert azt gondoltuk, és én személy szerint is azt gondoltam, hogy Magyarország legnagyobb barokk kastélyának, vármegyénk egyik legfőbb turisztikai látványosságának és nemzeti örökségünknek nyitva kell állnia a látogatók előtt, hiszen csak így jelent vonzerőt a térségben. És nyitva kell állnia az intézmények, a civil szervezetek, az oktatás, a kultúra egyéb területeit képviselők, összességében tehát azon partnerek előtt is, akik velünk együtt élettel töltik meg a kastélyszigetet.

A következő időszakban igyekszünk az élményszerű bemutatás mellett bővíteni a kastélygyűjteményt olyan kiállításokkal, tárlatokkal, amelyek akár országos érdeklődésre is számot tarthatnak.

Dolgozunk még a hátralévő nyári időszak programjain, és már előre is tekintünk, tervezzük az őszi és adventi időszakot, mert bár a kastély önmaga is megér egy kirándulást, azt gondoljuk, hogy programokkal, rendezvényekkel még vonzóbbá tudjuk tenni.

Ehhez a munkához kapcsolódik az a turisztikai-marketing tevékenység is, melylyel tovább tudjuk növelni a vármegyébe látogatók számát, ahogy identitásunk egy értékes darabját is közkincsként mutathatjuk meg az érdeklődőknek. Jöjjenek ide ősszel az osztálykirándulások, érkezzenek az egyéni és a csoportos látogatók az ország minden pontjáról az edelényi kastélyba, ahol Önt és családját is szeretettel várjuk.

Ezzel vármegyei közösségi életünk, identitáserősítő tevékenységünk újabb, jelentős eseményhelyszínnel, és a helyszínen tartott programokkal bővült. A különbség csak annyi, hogy a projektesemények elmennek a vármegye településeire, az edelényi kastélyba a vármegye lakóinak kell eljönniük.

Összegzésképp: a megvalósult és a következő időszak identitáserősítő programjai Önökről szólnak, Önöknek. Azok, akik kapcsolatba kerültek a programsorozattal és a település közösségén, értékein keresztül megerősítették helyi és vármegyei identitásukat, mindezt már jól tudják. Akikkel pedig még nem találkoztunk, nagy szeretettel várjuk az őszi programokon, eseményeken a saját településükön vagy az Edelényi Kastélyszigeten.

Üdvözlettel: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke