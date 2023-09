Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata továbbra is kiemelten fontosnak tartja a térség foglalkoztatottságának javítását, és a foglalkoztatási paktumokon keresztül hathatós segítséget tud adni a meglévő munkahelyek megtartásához, vagy újak létrehozásához.

A program összességében 8500 fő képzési, munkabér vagy munkába járási támogatásához, és több mint 6000 munkahely megtartásához járult hozzá. Ha a programszint mellett megnézzük a paktum vármegyei hatását – ami persze sok más szereplő munkájának is eredménye –, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt bő tíz évben sereghajtóból Magyarország egyik gazdasági motorjává vált a vármegye, amely az ország teljes ipari kibocsátásának több mint 8 százalékát adja. Tőlünk csak Győr-Moson-Sopron, Pest vármegye és a főváros teljesít jobban.

Egy másik beszédes adat: vármegyénkben ma már 10 feletti az 500 főt foglalkoztató nagyvállalatok száma, és hogy ezek a vállalatok minket választottak, abban nagy jelentősége van a befektetésösztönzés mellett annak, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén képes munkavállalókat biztosítani számukra. Mindebben egy jól működő paktumnak kulcsszerepe van, és nagyon fontos szereplő ebben a történetben maga a magyar kormány is, a Paktum program fi nanszírozásával. További fontos szereplők a Paktumszervezetek, ezen belül a konzorcium tagjai, és minden együttműködő cég, vállalat, intézmény, valamint a helyi Paktumok és a vármegye önkormányzatának munkatársai, összességében mindazok, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez a kiemelkedő teljesítményhez, a vármegye foglalkoztatási programjának sikeréhez. Köszönet mindenkinek, aki bizalmával, munkájával segíti a vármegye fejlődését.

Eredményeinkben közös szándékaink tükröződnek, amelyek azonosak a foglalkoztatási és gazdasági terület szereplőinek és az itt élők érdekeivel. Azért dolgozunk, hogy tovább javuljanak a foglalkoztatási mutatók, ezzel pedig csökkenjen a térségre jellemző elvándorlás mértéke. Ebből a szempontból pedig kulcskérdés, hogy a következő időszakban is jól működjenek a foglalkoztatási paktumok, jól működjön a gazdasági szereplők közötti párbeszéd, amelynek koordinálása alapfeladata a paktumnak.



A főbb mutatószámok tehát önmagukért beszélnek, úgy a projekt, mint a gazdasági mutatók számai. A programban sok szereplő vesz részt, viszont egyre jelentősebb szerepet játszik a számok alakulásában, alakításában a működési környezet, amelyben olyan globális tényezők, kihívások jelentkeznek és fejtik ki vármegyénk gazdaságára is hatásukat, mint a világjárvány, majd a több mint egy éve a szomszédban kirobbant háború és a vele eszkalálódó szankciós politika hatásai, vagy az Európára és hazánkra különösen nagy súllyal nehezedő azon politikai nyomás, amelynek számos hátrányos gazdasági aspektusa volt, van és lesz.

Ha innen nézzük, akkor sikereink felértékelődnek. Ha a folytatás felől közelítünk vármegyénk gazdasági és foglalkoztatási fejlesztéséhez, akkor azt kell látnunk, hogy nehéz időszak elé nézünk. Vagyis reálisták vagyunk, felkészülünk a kihívásokra, válaszokat keresünk az új kérdésekre. Ugyanakkor lehet ez egy optimista jövőbe tekintés is, ha a hamarosan záruló első paktum felől nézzük, amelynek sikereire lehet és kell is építeni, amelyben már sok akadályt is legyőztünk. Biztos vagyok abban, hogy az új paktummal, amelyet idén elindítottunk, tovább tudjuk javítani vármegyénk foglalkoztatási helyzetét. Ezt a célt kívánja támogatni a magyar kormány is, amely ehhez 6,5 milliárd forintos forrást biztosít, amelynek jelentős részét vármegyei bér- és munkaerőpiaci szolgáltatások támogatására fogjuk fordítani. Folytatjuk tehát a vármegye gazdaságfejlesztési és foglalkoztatásbővítési programját, legalább olyan jó eredményekben bízva, mint a most záruló első Paktum esetében.