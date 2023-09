Kerek évfordulót ünnepel a Bosch miskolci autóipari gyára. Húsz éve kezdték, és az idei jubileumi évben elkészült a háromszázötvenmilliomodik termék. Miket gyártának, miből jött össze ez az óriási szám?

Miskolcon két Bosch-gyár is megtelepedett, a járműipari alkatrészeket gyártó Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél klímaberendezésektől a különféle elektromos motorokon át a menetstabilizátorokig számtalan alkatrészt készítünk. Folyamatosan megújulnak a termékeink, több nélkülözhetetlen alkatrészt is gyártunk a legmodernebb autókba. Ezenfelül elektromos kerékpárokba készítünk meghajtást, az egész világot mi látjuk el Bosch eBike-hajtással.

Az elmúlt két évtizedben folyamatosan bővültünk, mára a régió egyik legnagyobb cégévé váltunk. Napjainkban közel 3000-en dolgozunk a vállalatnál, a beszállítói láncon keresztül pedig további majdnem száz helyi vállalkozásnak adunk munkát. Van tehát mint ünnepelnünk, az egész évre szerveztünk programokat a húszéves jubileumhoz kapcsolódva, augusztusban például nagyszabású családi napot tartottunk munkatársainknak és családtagjainak. Számtalan programelemmel, közkedvelt fellépőkkel és ajándékokkal tettük emlékezetessé ezt a napot a 3600 fő részvevő számára.

Mi változott az elmúlt húsz évben, mennyiben más ma Miskolcon dolgozni, mint amikor elindult a gyártás?

Szinte teljesen megújult a termékskála, legújabb járműipari megoldásainkat már hibrid és elektromos autókba vagy éppen elektromos kerékpárokba szerelik be. Nagyot léptünk előre a digitalizáció és az automatizáció felé. Használunk például mesterséges intelligenciát, robotokat vagy éppen vezető nélküli targoncákat, amelyek segítik a kollégák munkavégzését.

Az autóipari gyártásról sokan azt gondoljuk, hogy férfias munka. Mennyire igaz ez? Vannak női alkalmazottak, női munkakörök?

Gyártással és fejlesztéssel foglalkozunk, amihez szükség van műszaki érdeklődésre, viszont ez nemcsak a férfiaknál, hanem a nőknél is lehet adottság. Nálunk is sok kolléganő dolgozik, műszakos és irodai területen egyaránt és a vezetők között is. Büszkék vagyunk arra, hogy a menedzsment több tagja is munkatársi beosztásban kezdte a pályafutását nálunk. Női vezetőtársaimmal egy külön közösséget is létrehoztunk, ahol nemcsak recepteket osztunk meg egymással, hanem különböző programokon keresztül folyamatosan fejlesztjük magunkat.

Mivel segítik, hogy a családosok össze tudják egyeztetni a munkát és az otthoni feladatokat?

A gyermeket nevelő munkavállalóknak ez egyre fontosabb szempont, ezért figyelünk az igényeikre. A tavalyi évben ismét elnyertük a Családbarát munkahely védjegyet. Lehetőséget biztosítunk részmunkaidőre, nemcsak 4, hanem akár 6-7 órás munkavégzésre is. El kell mondanom, hogy ebben is úttörőnek számítottunk, hiszen 12 évvel ezelőtt, amikor sokan még csak ismerkedtek az atipikus foglalkoztassál, a miskolci Boschnál pont én voltam az első anyuka, aki fél éves gyermek mellől, részmunkaidőben visszatért a munka világába.

Számos munkakörben megoldható a kötetlen vagy a távoli munkavégzés, segítjük a gyermekek bölcsődei, óvodai elhelyezését, kedvezményes nyári táboroztatását. Idén 160 gyermek táborköltségét teljes egészében a vállalat állta. A szabadságok nagyobb részéről is önállóan rendelkezhetnek a munkavállalók. Külön figyelünk a GYES-ről visszatérőkre, számukra egyműszakos, könnyített munkarendet alakítottunk ki. A betöltetlen álláshelyeknél is előnyben részestjük a visszatérőket, akiknek mentorok is segítenek a visszailleszkedésben.

Mit tudnak kínálni az összes munkavállalóknak?

A versenyképes bér mellett számos juttatást kínálunk, kezdve az utazás támogatásától és a munkavállalókat szállító buszjáratoktól a lakhatási támogatáson át különféle kedvezményekig. Például a kollégák és családtagjaik közös mobilflottához csatlakozhatnak, kedvezményes belföldi nyaralások közül választhatnak, valamint különféle sportolási lehetőségeket támogatunk, például foci, futás, edzőterem, jóga, úszás, paintball, gokart. Ugyanígy nyújtunk kedvezményeket kulturális programokhoz is. Emellett fontosnak tartjuk munkatársaink egészségének megőrzését, ezért rendszeresen szervezünk egészségügyi szűréseket, valamint kollégáink és családjuk kedvezménnyel vehetnek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat.

Milyen lehetőség van a fejlődésre a gyárban dolgozóknak?

Házon belüli karrierprogramot szervezünk, saját, akkreditált képzési központunk van, ahol sokféle képzésen, tréningen vehetnek részt a kollégák, az esti érettségitől kezdve a nyelvantanfolyamokon át a technikusképzésig. Ezeken évente több száz munkatársunk vesz részt. Tudjuk segíteni azokat is, akik a munka mellett egyetemet, főiskolát végeznek.

Mint a térség egyik legjelentősebb vállalata, milyen felelősséget éreznek emiatt a régió fejlődéséért?

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak megélhetést biztosítsunk az itt élőknek, hanem másképp is segítsük a térség fejlesztését. Együttműködünk a várossal, kiemelten segítjük az oktatást, az óvodától a középiskolákon át az egyetemig támogatjuk a fiatalokat, hogy helyben juthassanak versenyképes tudáshoz. Felelősséget érzünk a helyi közösségért, ezért támogatunk fontos helyi programokat és kezdeményezéseket, például a miskolci színházat, a Szépkorúak Házát vagy éppen a felvételi ponthatárok kihirdetésére szervezett helyi Pont Ott Partyt. Csapatépítő tevékenységek keretében számtalan karitatív tevékenységet végzünk, iskolákban, óvodákban, gyermekotthonokban, vagy akár állatmenhelyeken.