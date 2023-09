Meglepetésekkel és óriási slágerekkel várják mindazokat, akik szeretnének egy felejthetetlen estét eltölteni Geszti Péterrel és a Best of Geszti zenekarral.

Az országos turné fontos állomása lesz a Best of Geszti koncert Miskolcon, 2023. november 4-én a DVTK Arénában 19 órától kezdődik a show.

Geszti Péter az igényes funkytól a stadionrepesztő rapslágerekig sokféle izgalmas produkcióval szórakoztatja közönségét 2023-ban is. A zenei repertoárban ott lesznek a pop, rock és rap elemek is, melyek stílusának sokszínűségét mutatják be.

A különböző projektek - Rapülők, Jazz+Az, Gringo Sztár, Létvágy – sikerei bizonyítják, hogy Geszti Péter, a sokoldalú előadóművész és fantasztikus zenészekből álló csapata minden generációt be tud indítani. A koncerten számos meghatározó dala csendül fel, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. A művész pályafutásának legnagyobb slágerei hallhatók majd a színpadon.

A koncertre jegyek már most elérhetőek a helyszínen, illetve a jegy.hu-n keresztül is megvásárolhatók. Azonban érdemes sietni, hiszen a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Forrás: Music Aréna Kft.

Geszti Péter reklámszakember, dalszövegíró, előadóművész, rapper. Pályáját gyerekszínészként kezdte (ő kölcsönözte a hangját a Mézga család Aladárjának és a fiatal Lúdas Matyinak is).

Az Arany János Gimnázium elvégzése után felsőfokú tanulmányait az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának magyar-történelem szakán végezte, ahol 1989-ben szerzett diplomát. Már főiskolásként dalszövegeket írt a népszerű Első Emelet zenekar számára. Miután az együttes felbomlott, alkalmanként riporterként, műsorvezetőként és forgatókönyvíróként dolgozott. Dalszövegeket írt Görbe Nóra, a Lord, az Azok a fiúk és a Manhattan együttes számára is.

Televíziós pályafutását a Magyar Televízió produkciójában 1988–1995 között forgatott MITIŐK, Rockstúdió valamint az Ász című ifjúsági tehetségkutató televíziós műsor vezetőjeként kezdte, amellyel országos ismertségre tett szert. Később a Rapülők és a Jazz+Az együttes tagjaként vált ismertté. Legnagyobb színházi sikerét a Pesti Színházban A dzsungel könyve című darab írójaként jegyzi, emellett szinkronmunkákat is vállal (ő volt például Sid, a lajhár magyar hangja a Jégkorszak-filmekben). Számos magyar énekes számára írt dalokat, az X-faktor című televíziós tehetségkutató műsorban zsűritagként szerepelt. 1992-ben EMeRTon-díjat kapott – mutatja be a port.hu.

A Best of Geszti koncert egy olyan zenei élményt ígér, amely emlékezetes pillanatokat szerez minden rajongónak. Ne hagyja ki ezt az alkalmat, hogy részese lehessen ennek a kivételes eseménynek, és élvezhesse Geszti Péter legnagyobb slágereit élőben.