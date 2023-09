Az idei év első három hónapjának gazdasági teljesítményét elemző KSH adatok szerint a beruházások mértéke 11 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakához képest Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Mit tapasztal a kamara? Milyen állapotban van a vármegye gazdasága?

A történelmi folytonosságot figyelembe véve el kell mondanunk, hogy a 2019-es év kiemelkedő volt a vármegye gazdaságában. Minden mutatóban messze meghaladtuk a korábbiakat, és erős startot vettünk a magyar középmezőny felső felébe. Bizonyos számainkat tekintve – mint például az egy főre jutó ipari, illetve beruházási teljesítmény – egyenrangúak voltunk Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér vármegyékkel. Aztán a 2020–21-es évek nálunk is megtorpanást hoztak. A lendület csökkent ugyan, de nem beszélhetünk visszaesésről, hiszen a vármegye 2021-es pénzügyi zárása jól alakult, elsősorban a megtermelt eredmény vonatkozásában. Az elmúlt évre viszont a stagnálás volt a jellemző, ahogy Magyarországon mindenütt, és sajnos az idei év elejére minden negatív gazdasági tendencia elért minket is. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a vármegye erősen iparosodott, és a vegyipar, a feldolgozóipar, azon belül a gépipar, valamint az autóipari beszállítás területén a visszaesés kevésbé volt érzékelhető. Kiemelten igaz ez a nagyvállalatokra, hiszen itt folyamatosak a fejlesztések, amit az elmúlt napok bejelentései is igazolnak. Gondolok itt például a Bosch Energy and Body Systems 18 milliárdos beruházására, a Sanofi miskolci gyárának 8 milliárdos fejlesztésére, vagy a GKN Automotive közlemúltban átadott felsőzsolcai gyárára. Az építőipar, a szolgáltatóipar és a kiskereskedelem terén azonban már jelentősebb a kamara által érzékelt problémák nagyságrendje. Azt ma nehéz megmondani, hogy az év hátralévő részében milyen folyamatok tompíthatják majd ezt a visszaesést. De összességében elmondható, hogy a vármegye gazdasága működik, és cégeink jellemzően továbbra is munkaerőt keresnek. A gazdasági erőnket mutatja, hogy jelentős a külföldi befektetések aránya a vármegyében – közel 30 százalék – ez fontos mutató, különösen, ha a helyi beszállítók számát növelni tudjuk. Az viszont egy sajátos adottságunk, hogy kiemelkedő ipari központjaink mellett viszonylag nagy az elmaradott területek, járások aránya. Esetükben a turizmusban és az élelmiszer-feldolgozásban látom a kitörési pontokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban jelentette be a Bosch Energy and Body Systems 18 milliárdos beruházását

A vármegyében működő ipari parkokban vannak még szabad területek, vagy nagyrészt megteltek ezek a létesítmények?

Jelenleg 16 ipari park működik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az ipari központokban, Miskolcon, Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán lényegében megteltek a parkok. Nagyjából hasonló a helyzet a vármegye többi településén is, Mezőkövesden, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, Ózdon. Ez azért is fontos, mert a kamara gazdasági évnyitóján tavasszal elhangzott egy nagyon fontos mondat miniszterelnök úrtól, amely szerint a fejlesztési forrásokat a keleti országrészbe kívánják összpontosítani. Debrecen megtelt, Nyíregyháza majdnem és Miskolc is teljesítőképességének felső határán mozog. Területeket kell felszabadítani, vagy az agglomerációkkal együttműködve megvalósítani a fejlesztéseket.

Gyáravató Felsőzsolcán. A vármegye gazdasága működik

Említette, hogy a vármegye cégei jellemzően továbbra is munkaerőt keresnek. Ezek szerint a szakemberhiány állandósult Borsod-Abaúj-Zemplénben?

– A foglalkoztatottság – sajátos módon – ebben a vármegyében a legrosszabb arányú. Azzal tudom jellemezni, hogy csaknem 40 ezer álláskeresőt tartunk nyilván, és megkockáztatom, hogy ez a szám több mint az egész Dunántúlé együttvéve. Sajnos ezeknek az álláskeresőknek sem a képzettségük, sem az egészségi állapotuk nem olyan, hogy be lehessen vonni őket a munkaerőpiacra. Tisztában vagyunk vele, hogy ezen a téren sok a feladatunk, és komoly erőfeszítéseket is teszünk a megyei önkormányzattal, a kormányhivatal illetékeseivel és a vállalatokkal közösen. Az egyébként furcsa ellentmondás, hogy egyidejűleg folyamatosan szakemberhiánnyal küzdünk. A cégek többsége munkaerőt keres, a nagyvállalatok például az egész térségből, sőt a Felvidékről is buszokkal szállítják a dolgozókat. A munkaerőhiányon belül a minősített szakemberek – a mérnökök és a szakmunkások – hiánya okoz leginkább gondot. Ez a tendencia sajnos évek óta nem változik. A kamara komoly erőfeszítéseket tesz, próbáljuk a képzés szerkezetét a munkaerőpiac igényeihez alakítani. Ebben meghatározó partnerünk a Miskolci Egyetem. Meggyőződésem, hogy a munkaerőgondok megoldásának fontos alapja a minőségi oktatás. Ennek kapcsán szeretném kiemelni, hogy szeptember elején tartották a lengyelországi Gdanskban a Szakmák Európa Bajnokságát, ahol a magyar versenyzők kiválóan szerepeltek, 5 arany, 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Ez a teljesítmény jól mutatja a magyar szakképzés erejét.