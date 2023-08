Miskolc, 2023. szeptember 1-9. – Az idei év a Cinefest filmfesztivál számára kicsit más lesz, mint az eddigiek, hiszen új, tekintélyes autós partnerrel, a Mercedes-Benz Miskolccal kötött partneri szövetséget.

A Mercedes-Benz márka neve egyet jelent a minőséggel, stílussal és innovációval, így a Cinefest meghívott vendégei és látogatói idén egy még magasabb szintű élményben részesülhetnek; nemcsak a filmvásznon, hanem élőben is találkozhatnak igazi autókülönlegességekkel.

Forrás: Mercedes-Benz Miskolc

A Cinefest hosszú évek óta szerves része Miskolc kulturális életének; a filmkedvelők, „filmínyencek” egyre nagyobb lelkesedéssel várják az eseményt minden évben, hiszen köztudottan a legjobb filmeket, zenei-és kulturális élményeket nyújtja évről-évre az ide látogató közönségnek.

Forrás: Mercedes-Benz Miskolc

A Mercedes-Benz Miskolc egy olyan cég, amely alapítása óta szívén viseli Miskolc kulturális-és sportéletét; társadalmi szerepvállalás terén az elsők között jár.

Forrás: Mercedes-Benz Miskolc

Az együttműködés legfőbb célja most is a minőség és a kreativitás ötvözése, a rendezvény nemzetközi szinten is magas presztízsének tovább emelése, amely által még emlékezetesebbé válnak a Cinefest-élmények: a fesztivál idén is különleges és feledhetetlen élményeket ígér a filmkedvelők és a kultúra iránt érdeklődők számára.