„Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő iparterületek kialakítása és a meglévők fejlesztése, zöldmezős beruházások megvalósításhoz kapcsolódva, a fejlesztés során pedig 1600 négyzetméteres ipari területet szeretnénk kialakítani, amely elsősorban kisebb cégek és üzemek számára biztosít kulturált, korszerű, gazdaságos környezetben székhely/telephely lehetőséget – kezdte Fajder Gábor, Kondó polgármestere. – A település helyi kulturális adottságaira, a bányász népi kultúra hagyományainak ápolására építő családbarát, interaktív, digitális elemeket is magában hordozó, új vonzerő, önálló attrakció létrehozása a célunk. A Skanzen központ – fogadótér, szabadtéri és digitális-interaktív beltéri kiállító és foglalkoztató terek, népies látványkonyha, valamennyi elem a területen található építmények felhasználásával, felújításával jön létre – udvarházzal, csűrrel, terasszal és melléképületekkel. A Skanzen más helyszíneken fejlesztendő elemei: Kossuth tanbánya bejáratának felújításával Bányász Emlékhely kialakítására kerül sor. A Bolváry-családhoz köthető temetkezési emlékhely felújítása is meg fog történni, ahová emlékösvényen lehet majd eljutni a Bányász tájháztól a háborús áldozatok emlékére ültetett gesztenyefasoron keresztül. A gyógy- és fűszernövényeket bemutató meditációs pihenőparkot, a Harica Csendje Ligetet alakítjuk ki, továbbá a művelődési ház udvarán mozgáskoordinációs parkot is építünk. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes mozgáskoordinációt, ügyességet és erőt fejlesztő eszközök biztosítják majd itt a szabadidő aktív eltöltését.”

Sikeres rendezvények

„Továbbra sem titkolt vágyunk, hogy minden olyan lehetőséget kiaknázzunk, amivel a bányászat múltját megeleveníthessük településünkön – folytatta a faluvezető. – Fontos, hogy olyan beruházásokra tudjunk pályázni, amivel a turisztikai értékeinket tudjuk bemutatni. Idén is pályáztunk a Magyar Falu Program keretében a településünk útburkolatainak javítására, reméljük, hogy idén nyertes pályázatról kapunk majd értesítést. Mindenhol elmondom, hogy a közmunka program nélkül településünk nem fejlődhetne. Minden egyes közfoglalkoztatottunknak megvan a feladata, mindenki máshoz ért és mindenki más-más feladatban jó. Minden rendezvényünkön, a mindennapokban ők gondoskodnak arról, hogy településünk élhető legyen. Közmunka program keretében gondoskodnak a zöldterület karbantartásáról, a helyi buszmegállók, kerítések, korlátok karbantartásáról, virágos területeink gondozásáról, illetve az 1200 négyzetméteres konyhakertünk növényeinek ápolásáról, betakarításáról. Idén is sikeresen pályáztunk a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális célú tüzelőanyagra, 47 köbméter keménylombos tűzifát tudunk majd szétosztani a rászorulók között. Az önkormányzatunknál az oktatási-nevelési évkezdési támogatásra is lehetőség nyílik és decemberben a településünk minden lakója megkapja a már évről-évre kiosztásra kerülő élelmiszer csomagokat is.

Minden évben megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. Rendezvényeink egyre nagyobb sikert aratnak a látogatók szerint. Februárban megrendeztük a Télűző Farsangi Felvonulást és Mulatságot, májusban a gyermeknapot, a II. Töltött Káposzta Fesztivált és Falunapot augusztusban, továbbá két turnusban a könyvtár közreműködésével immár sokadik alkalommal a napköziotthonos tábort. Szeptemberben kerül sor az idősek napjára, decemberben a Mikulás ünnepségre és a karácsonyi kézműves foglalkozásra. Közös karácsonyfa díszítést tervezünk, ahol a lakosokkal öltöztetjük fel a község fenyőfáját.

Sikert aratott a Töltött Káposzta Fesztiváljuk

Forrás: PH

Önkormányzatunk minden rendezvényén a közfoglalkoztatottak, az óvodai dolgozók, a könyvtáros, a helyi Harica Dalkör és a hivatali dolgozók mellett rengeteg önkéntes fáradhatatlan munkája hozza meg a várt sikert. Egy cél eléréséhez hosszú utat kell megtennünk, a jövő évre való terveink között szerepel, hogy minden idén megrendezésre került rendezvényünket jövőre is megtartsuk, hogy még változatosabb és színesebb formában legyenek látogathatók. Reméljük, jövőre többen érkeznek hozzánk és látni fogják, miként fejlődünk, szépülünk.”