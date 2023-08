Ráadásul a hosszú hagyomány, amelyre építenek, azt jelenti, hogy a belsőépítészeted a múló trendek és az évek múlása ellenére is aktuális marad. Termékeiket megtalálod a DesignVille.eu választékában, amely csak a legjobbakat kínálja a neves márkáktól.

Luxusba öltöztetett falak

A csupasz falak helyett tegyen a dizájner gyapjú tapéta. A témák közötti széles választék lehetővé teszi, hogy tetszés szerint válasszon - az apró mintáktól és a monokróm tapétáktól kezdve, amelyek csak textúrát adnak a falaknak, egészen a feltűnő tapétákig, amelyek az egész helyiséget meghatározzák.

Ha otthonodban is szeretnéd magad egy luxusszállodában érezni, akkor ne hagyd ki a svéd Engblad & Co. márka tapéta kollekcióját. A találóan Lounge Luxe névre keresztelt sorozat a világ legszebb szállodáinak enteriőrjei által inspirált motívumokat kínál, de az 1920-as és 1960-as évek esztétikájából is merít. A geometrikus és természetes tapéták többféle színben kaphatók.

Forrás: DesignVille.eu

Egy másik hagyományos svéd márka, a BorasTapeter Apartment kollekciója szintén a múlt századra nyúl vissza.

Fotó: Patrik Hagborg

A művészet, az építészet és a világ körüli utazások által inspirált retro dizájn a 70-es és 80-as évek előtt tiszteleg.

Fotó: Patrik Hagborg

A luxusérzetet a fémes elemek fokozzák, amelyek ízlésesen feldobják a belső teret.

Fotó: Patrik Hagborg

Üléskényelem

A luxuslakásnak kétségtelenül szépnek kell lennie, de a kényelmet sem szabad figyelmen kívül hagyni. Végül is az a legfontosabb, hogy hogyan érzi magát, amikor egy dizájner fotel vagy étkezőszék karfájába ül. Érdemes tehát okosan megválasztani az ülőbútorokat.

Fotó: © Studio AKFB / Photo: Florian Bˆhm, Set Design: Sebastian Soukup

Néhány darabot azonban maga az idő is próbára tett, így bízhat a minőségükben. Jó példa erre a Vitra székek, amelyek már régóta a legnépszerűbbek közé tartoznak. A jól ismert Eames-kollekció az 1950-es évekbeli megjelenése óta létezik, amikor is multifunkcionalitásával és az emberi testhez való alkalmazkodóképességével lenyűgözte a világot.

Fotó: © Studio AKFB / Photo: Florian Bˆhm, Set Design: Sebastian Soukup

Lámpák mint dekoráció

Az utolsó, de nem kevésbé fontos lépés a világítás kiválasztása. Az optimális eredményt több különböző fényforrás kombinálásával érhetjük el, hogy az adott napszak, tevékenység és kívánt hangulat igényeinek megfelelően reagáljunk.

Az egyes lámpák egyben lakberendezési dekorációvá is válhatnak, különösen a függőlámpák képesek a szoba középpontjává válni. Egyesek, mint például a dán Bolia márka Orb kollekciójának lámpái, dizájnjukkal tűnnek ki, míg mások méretükkel tűnnek ki.

A Tense lámpatest például egy 120 cm átmérőjű szövetárnyékolóból áll, amely mintha lebegne a szobában.

Forrás: DesignVille.eu

Akár az összes fent említett tippre összpontosítasz, akár csak egyikkel kezded, egy lépéssel közelebb kerülsz a luxusélethez, amiről álmodtál. Ráadásul a minőségi designdarabok kiválasztásával biztos lehetsz benne, hogy hosszú évek után is ugyanolyan örömet fognak okozni.